- Powołaliśmy specjalny zespół doradczy złożony z najlepszej klasy ekspertów w Polsce. Zaprosiliśmy specjalistów, naukowców i praktyków ze wszystkich obszarów ochrony zdrowia, tak aby spojrzenie na system było interdyscyplinarne - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej o strategii działania na jesień w związku z epidemią COVID-19. Niedzielski przekazał też, że zwiększono dostępność szczepień na grypę w Polsce. Zapas wyniesie nie mniej niż pół miliona dawek.

Zdjęcie Szef MZ Adam Niedzielski /Mateusz Grochocki /East News

Nowo powołany zespół ds. ma opiniować zmiany w ochronie zdrowia. - Dyskusję rozpoczęliśmy od rozmów o tzw. recovery plan, czyli przywracania zdrowia Polaków. Chodzi mi o przywrócenie dostępności do usług medycznych, pełnej dostępności, z jaką mieliśmy do czynienia przed czasem pandemii, a jednocześnie nadganiania tego deficytu zdrowia, który właśnie wynika z pandemii - przekazał Niedzielski.



Szef resortu zdrowia poinformował, że w skład zespołu wejdą: prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej dr Michał Byliniak; rektor gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas, prezes NRL prof. Andrzej Matyja, prezes Polskiej Fundacji polskiej Opieki Zintegrowanej dr Andrzej Zapaśnik, przewodniczący porozumienia rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Filip Płużański. Przewodniczącym zespołu został prof. Tomasz Hryniewiecki.

Jak powiedział minister zdrowia, pierwszą propozycją jest bon na profilaktykę, czyli pakiet badań, które każda osoba po 40. roku życia będzie mogła wykonać.



Drugie zagadnienie odnosi się do leczenia specjalistycznego - chodzi o uwolnienie limitów - przekazał szef MZ. - Chcielibyśmy w ten sposób na poziomie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej znieść limity. Punktem wyjścia jest to, że zniesiemy je na pewien czas całkowicie, po to, żeby ta dostępność do usług pozwoliła nadganiać zaległości i szybciej likwidować kolejki - wyjaśnił.

Trzeci obszar dotyczy poziomu leczenia szpitalnego. - Chcemy skoncentrować się na dwóch dziedzinach - onkologii i kardiologii - powiedział Niedzielski.

Kolejny ważny z punktu widzenia pandemii - jak stwierdził minister - obszar to psychiatria i psychologia. Ten temat także znalazł się w ramach tzw. recovery plan.

Więcej szczepionek na grypę

- Udało nam się zwiększyć dostępność szczepień na grypę w Polsce. Dzisiaj zostało wydane polecenie - przekazał Niedzielski. Jak uściślił, rezerwy zwiększą się na ponad pół miliona szczepień. - Możemy czuć się bezpieczni - powiedział.

- Sezon szczepień trwa do grudnia, a najbardziej efektywnym czasem na szczepienie jest listopad. Kumulację dostaw planujemy na październik i listopad - przekazał minister. - W zeszłym roku zaszczepiło się 1,5 mln osób, w tym roku szczepień będzie nie mniej niż 2,5 mln. Nie wykluczamy dalszych zakupów - dodał.



Stan epidemii w Polsce na 18 września 2020 to 77 328 potwierdzonych przypadków, z czego 2 270 osób zmarło. Wyzdrowiało 63 312 zakażonych.



Obecnie 1 925 chorych przebywa w szpitalach z powodu COVID-19, z czego 83 pacjentów pod respiratorami. Kwarantanną objętych jest 111 530 osób, a nadzorem epidemiologicznym - 10 102. Wyzdrowiało w sumie 63 312 zakażonych - wynika z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia.