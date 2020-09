W ciągu zaledwie dziewięciu dni o 70 proc. wzrosła liczba zajętych respiratorów z powodu COVID-19. Rośnie także liczba zajętych łóżek w szpitalach.

Zdjęcie Oddział zakaźny szpitala Bródnowskiego w Warszawie /Filip Błażejowski /Agencja FORUM

Każdego dnia Ministerstwo Zdrowia przynosi informacje o większej liczbie zajętych łóżek i respiratorów.

O ile rosnące dane dot. liczby zakażonych wynikają ze zmiany strategii (badanie osób z objawami), o tyle wzrost liczby zakażonych pod respiratorami wprost świadczy o tym, że epidemia w Polsce przybiera na sile.

21 września resort zdrowia informował o 1979 zajętych łóżkach z powodu COVID-19 oraz o 83 zajętych respiratorach. Później te liczby zaczęły gwałtownie rosnąć. Według danych z 29 września hospitalizowanych jest już 2399 Polaków (zajęte łóżka z powodu COVID-19), a pod respiratorami - 141.

Jakie są rezerwy?

Władze uspokajają, że rezerwy są jeszcze spore - zarówno jeśli chodzi o miejsca w szpitalach, jak i respiratory.

- Polski doktor nie ma w tej chwili dylematów, którego pacjenta podłączyć do respiratora - stwierdził główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas w radiowej Trójce.

Jak przekazywał rzecznik Ministerstwa Zdrowia, obecnie przygotowanych jest 6,3 tys. łóżek dla chorych na covid oraz 800 respiratorów. A łącznie w Polsce tych urządzeń jest 11 tys.

Według MZ baza dostępnych łóżek i respiratorów może być zwiększana w razie potrzeb.

Prof. Flisiak sceptyczny

- Co z tego, że mamy 11 tys. respiratorów, jak one głównie stoją w magazynach? Gdzie je postawić? Kto ma je obsługiwać? Mamy straszne problemy, jeśli pacjent nam się załamuje, żeby przekazać go gdziekolwiek na intensywną terapię. Dostajemy odpowiedzi: nie ma - mówił z kolei w Polsat News prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Jego zdaniem szpitale już teraz balansują na granicy, jeśli chodzi o liczbę miejsc.



(mim)



Zobacz dane z ostatnich 10 dni

20 września - 1985 zajętych łóżek COVID-19, 86 zajętych respiratorów przez zakażonych,

21 września - 1979 zajętych łóżek, 83 zajęte respiratory,

22 września - 1993 zajęte łóżka, 85 zajętych respiratorów,

23 września - 1971 zajętych łóżek, 89 zajętych respiratorów,

24 września - 1964 zajęte łóżka, 91 zajętych respiratorów,

25 września - 1995 zajętych łóżek, 96 zajętych respiratorów,

26 września - 2134 zajęte łóżka, 110 zajętych respiratorów,

27 września - 2223 zajęte łóżka, 124 zajętych respiratorów,

28 września - 2305 zajętych łóżek, 130 zajętych respiratorów,

29 września - 2399 zajętych łóżek, 141 zajętych respiratorów.