"Rekolekcje w kwarantannie" – to propozycja ogólnopolskich rekolekcji internetowych o wierze, nadziei i miłości, do udziału w których zachęcił w poniedziałek Episkopat. Rekolekcje rozpoczną się 24 marca i potrwają sześć dni.

Zdjęcie Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski Paweł Rytel-Andrianik, prymas Polski abp Wojciech Polak /Jan Bielecki /East News

Episkopat w opublikowanym w poniedziałek komunikacie poinformował, że dwuminutowe konferencje będą umieszczane o godz. 8, 16 i 20 na Twitterze, Facebooku, kanale YouTube Episkopatu i na stronie www.episkopat oraz na kanale YouTube telewizji SalveNet.

Reklama

"Bardzo wielu ludzi pozostaje w kwarantannie na czas epidemii. Dlatego SalveNet przygotowała na najbliższy tydzień rekolekcje" - powiedział bp Romuald Kamiński, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, pod którego patronatem odbywają się te rekolekcje.

Episkopat przekazał, że internetowe "Rekolekcje w kwarantannie" będą składały się z trzech codziennych konferencji wygłaszanych przez trzech duszpasterzy z diecezji warszawsko-praskiej. O godz. 8 temat "Wiary" podejmie ks. Bogusław Kowalski, proboszcz parafii katedralnej. O nadziei o godz. 16 będzie mówił ks. Michał Dziedzic, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Natomiast o miłości, o godz. 20 - ks. Marek Kruszewski, duszpasterz małżeństw i rodzin.

Jak podkreślił KEP, "Rekolekcje w kwarantannie" to tylko jedna z propozycji rekolekcji wielkopostnych online. Ogólnopolskie rekolekcje w TVP3 o godz. 20.40 poprowadzi od środy do piątku dominikanin o. Jacek Salij. Wiele propozycji pojawia się również na stronach diecezji i parafii. Listę transmisji rekolekcji z całej Polski można znaleźć m.in. na stronie https://episkopat.pl/rekolekcje-transmisje/.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wprowadzeniem najpierw stanu zagrożenia epidemicznego, a od piątku stanu epidemii, wprowadzone zostało ograniczenie zgromadzeń - w tym mszy świętych i nabożeństw - do 50 osób.

Ze względu na to oraz w trosce o bezpieczeństwo wiernych Rada Stała Episkopatu wprowadziła specjalne zasady mające obowiązywać do 29 marca w czasie sprawowania liturgii w kościołach. W ostatnie dwie niedziele wierni w poszczególnych parafiach skorzystali z dyspensy od uczestnictwa w mszy świętej i przeżywali ją za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu, do czego zachęcał Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki oraz biskupi diecezjalni