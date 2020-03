Gdańsk: Poszli na zakupy i złamali kwarantannę

Kobieta i mężczyzna z Gdańska złamali kwarantannę i poszli na zakupy, choć otrzymali wcześniej informację, że niezbędną żywność mogą zamówić telefonicznie. Za złamanie kwarantanny można zapłacić nawet 30 tys. zł.

Jak poinformowała w poniedziałek Komenda Miejska Policji w Gdańsku, dwoje mieszkańców tego miasta, pomimo objęcia ich kwarantanną, złamało zakaz i wyszło z domu po zakupy.

Policjanci przypominają, że złamanie kwarantanny wiąże się z odpowiedzialnością karną i zapowiadają stanowcze działania wobec takich osób.

"Tylko ostatniej doby funkcjonariusze gdańskiej komendy skontrolowali ponad tysiąc adresów, objętych zaleceniami służb sanitarnych" - przekazała oficer prasowa komendy w Gdańsku, Karina Kamińska.

Dodała, że kwarantanna jest działaniem służb sanitarnych, mającym na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się epidemii. "Każda osoba, która nie stosuje się do takich zaleceń, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 116 Kodeksu wykroczeń" - podkreśliła.

Oznacza to, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli, funkcjonariusz sporządzi dokumentację, będącą podstawą do sporządzenia wniosku o ukaranie do sądu.

W bardziej drastycznych przypadkach, jeżeli np. osoba jest zakażona, a mimo to swoim zachowaniem spowoduje rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej, podlegać będzie przepisom wynikającym z kodeksu karnego.

Ostatniej doby policjanci w całym kraju skontrolowali ponad 79 tys. osób poddanych przymusowej kwarantannie. W 318 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do ukarania.