Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje unikanie uczestnictwa w imprezach masowych oraz zaniechanie podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem - poinformował w niedzielę GIS. Jednocześnie zaapelował o przestrzeganie wytycznych dot. zasad higieny i kwarantanny.

"W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny" - głosi apel Głównego Inspektora Sanitarnego zamieszczony w niedzielę na stronie internetowej.

GIS rekomenduje unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechanie podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

"Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa" - przypomina GIS.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, GIS zachęca do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Apel "o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie"

"Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590" - czytamy.

GIS zwraca uwagę na to, aby szczególną opieką otoczyć osoby starsze i inne o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.

GIS zapewnił, że służby sanitarne i opieka zdrowotna pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce.

"Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych" - napisano.

Dwa nowe przypadki zarażenia koronawirusem

Resort zdrowia poinformował w niedzielę, że wykryto dwa nowe przypadki zarażenia koronawirusem. Potwierdzone wyniki dotyczą kobiety z woj. mazowieckiego i mężczyzny z woj. śląskiego, którzy przebywają w szpitalach w Warszawie i w Raciborzu. Łącznie w Polsce wirusa potwierdzono dotąd u ośmiu osób.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie.

Według najnowszych danych w całym kraju hospitalizowanych jest 146 osób, 1 548 osób poddano kwarantannie domowej, a 6 409 objęto nadzorem sanepidu. (PAP)