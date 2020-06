Zniesienie od soboty obowiązku odbywania dwutygodniowej kwarantanny dla podróżujących do Polski to kolejny etap powrotu do normalności – odniósł się do zniesienia obostrzenia rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar.

Zdjęcie Obowiązek dwutygodniowej kwarantanny dla podróżujących do Polski zostaje zniesiony /Marek Berezowski /Reporter

Podkreślił jednak, że nadal należy utrzymywać podstawowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego.

Polacy od najbliższej soboty po powrocie do kraju nie muszą już odbywać obowiązkowej kwarantanny, podobnie jak obywatele Unii Europejskiej. Granice zewnętrzne UE jednak nadal będą zamknięte. "To kolejny etap powrotu do normalności, zgodny z zaleceniami Komisji Europejskiej i zasadą wolnego przepływu osób" - skomentował rzecznik fakt otwierania granic.

"Nie zmienia to jednak podstawowych zasad bezpieczeństwa, takich jak utrzymywania dystansu społecznego, higiena rąk i noszenia maseczek w dużych skupiskach ludzi" - dodał.

Równocześnie uczulił na to, aby udając się do innych krajów sprawdzać szczegółowe regulacje wprowadzone w związku z epidemią, bo kary za ich naruszanie mogą być nieraz bardzo surowe.

Kontrole na granicach z Niemcami, Czechami i Słowacją nie obowiązują

Od północy nie obowiązują już kontrole graniczne na granicach z Niemcami, Czechami i Słowacją, a od godz. 9 w piątek - z Litwą. Ograniczenia zniesiono również na przejściach lotniczych i morskich.

"Zniesienie kontroli granicznej na granicy wewnętrznej to także zniesienie kontroli sanitarnej i brak obowiązku kwarantanny. Wracamy do stanu sprzed 15 marca, czyli do swobodnego podróżowania" - mówi por. Agnieszka Golias, rzecznik prasowa Komendanta Głównego Straży Granicznej. Podkreśla jednocześnie, by planując podróż zagraniczną uwzględnić obostrzenia obowiązujące w kraju, do którego się wybieramy.



Golias przypomina również, że obostrzenia, w tym ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski oraz kwarantanna, wciąż obowiązują na granicy zewnętrznej UE, czyli na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą - jednak i tutaj z obowiązku kwarantanny zastosowano wiele wyłączeń. W dalszym ciągu cudzoziemcy z krajów spoza UE nie mogą wjechać do Polski w celach turystycznych.