Giżycko: Burmistrz walczy z nielegalnymi turystami

Mimo zakazów związanych z koronawirusem, na Mazury wciąż nielegalnie przyjeżdżają turyści. Władze Giżycka nie mogą sobie poradzić z niechcianymi podczas narodowej kwarantanny gośćmi. Pomóc ma wojsko – donosi "Gazeta Olsztyńska".

Zdjęcie Przystań żeglarska w Giżycku. / Łukasz Dejnarowicz /Agencja FORUM

Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz zaapelował na Facebooku do turystów o wstrzymanie się z podróżowaniem na Mazury w trakcie epidemii. "To od nas samych, w dużej mierze, zależy jak długo będzie trwała #NarodowaKwarantanna. Gorący apel do naszych przemiłych gości! Zostań dziś w domu, abyś miał gdzie spędzić wakacje" - napisał.

Iwaszkiewicz o pomoc w zatrzymaniu niechcianych gości poprosił senator Małgorzatę Kopiczko z Prawa i Sprawiedliwości.

"Na prośbę Burmistrza Giżycka Wojciecha Iwaszkiewicza, zwróciłam się do Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka o pomoc w zatrzymaniu napływu osób spoza naszego regionu w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2" — informuje senator Kopiczko.

Burmistrz Giżycka uważa, że taka pomoc jest niezbędna i już zdążył podziękować za interwencję senator.