Górnicy ze Śląska wyjeżdżają do Warszawy, żeby oddać osocze potrzebne do leczenia osób, które ciężko przechodzą zakażenie koronawirusem. To już kolejna taka grupa – podaje "Dziennik Zachodni".

Zdjęcie Górnicy w kolejce do punktu pobrań przed kopalnią KWK Murcki-Staszic /Tomasz Kawka /East News

Jak czytamy, przed kopalnią KWK Murcki-Staszic zebrali się górnicy, którzy ogłosili, że jadą do Warszawy, aby oddać osocze, jakie pomaga w leczeniu osób najciężej przechodzących zakażenie.

- Dotychczas osocze oddało 40 osób, a zainteresowanie jest tak duże, że moglibyśmy wysyłać do szpitala MSWiA całe autokary, tylko wymogi logistyczne ograniczają nas do grup od 7 do 10 osób - mówi Rafał Jedwabny z WZZ "Sierpień 80" w rozmowie z "DZ".

Jak dodaje, osocze górników ozdrowieńców ratuje zdrowie i życie wielu osób.



- Słyszymy też, że naukowcy pracujący dla polskiej firmy medycznej opracowują lek na bazie osocza ozdrowieńców, w tym właś-nie górników. To świadczy o tym, jak wielką moc ma to osocze, jak bardzo pomaga - mówi Rafał Jedwabny.

Przypomnijmy, firma Biomed z Lublina opatentowała właśnie technologię izolowania przeciwciał z osocza ozdrowieńców. To pozwala na leczenie osób zakażonych koronawirusem.



