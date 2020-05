"Może nie jest ze sztuką zgodne to, ale sprawdź, jak nawija Bodnar RPO, (...) konstytucja to dla mnie wersy modlitwy, nie oddam jej na pastwę dissującej sitwy" - rapuje rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, który przyjął wyzwanie w ramach akcji #Hot16challenge2. Druga edycja popularnej rapowej inicjatywy ma szczytny cel - łączy się ze zbiórką na siepomaga.pl na pomoc pracownikom służby zdrowia w walce z koronawirusem.

#Hot16Challenge to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój utwór w 72 godziny.

Kontynuację akcji w tym roku postanowił rozpocząć raper Solar, a towarzyszy jej zbiórka na walkę z koronawirusem .

Cel, jaki założył raper, to milion złotych. W niedzielę wieczorem 10 maja 2020 na koncie zbiórki było ponad 1 mln 248 tys. zł.

Po swojej zwrotce Solar do zabawy zaprosił m.in. Białasa, Matę oraz Taco Hemingwaya.



Zaproszenie dotarło także do rzecznika prawo obywatelskich Adama Bodnara. Otrzymał je od prawnika prof. Marcina Matczaka.



Bodnar podniósł rękawicę i opublikował nagranie, na którym rapuje tak:



"Hej, Tata Maty, sprawdź ten styl tu,

myślisz, że RPO w rapy nie ma skillsów?

Mylisz się, ziomku, to oczywiste.

Taco, Bonus i Łona są na mojej playliście.

Na ładne sweterki z królewskim logo

Reaguję alergią, reaguję trwogą.

Przed prowincją bardziej chylę kark.

Tam, gdzie nie na Vansy, a na bilet brak.

Bity, sample to nie mój trip.

Ale zrozumieć chcę, unikam strefy VIP.

I może nie jest ze sztuką zgodne to,

ale sprawdź, jak nawija Bodnar RPO.

Kamień jak Syzyf pcham wciąż i wciąż.

Unia nie może się wynieść jak eksmąż.

Konstytucja to dla mnie wersy modlitwy,

nie oddam jej na pastwę dissującej sitwy."



Do kolejnych występów w ramach #hot16challenge2 RPO nominował: prof. Wojciecha Sadurskiego, Odetę Moro z Onet Rano, Jarosława Gwizdaka - "Keitha Richardsa wśród prawników", Anję Rubik oraz Dr Misio, czyli Arkadiusza Jakubika.