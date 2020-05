Od najbliższej niedzieli (17 maja) zacznie obowiązywać nowy limit osób w kościele - poinformował podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Według nowych zasad limit zwiększy się do jednej osoby na 10 metrów kwadratowych powierzchni kościoła.

Według zasad obowiązujących do tej pory, limit uczestników mszy świętej wynosił jedną osobę na 15 metrów kwadratowych. Regulacja ta zmienia się od 17 maja, kiedy to jedna osoba będzie przypadać na 10 metrów kwadratowych - poinformowano podczas konferencji.

Przy poprzednich restrykcjach polski episkopat apelował do proboszczów, by informowali swoich parafian, ile osób może uczestniczyć we mszy. Zapewne i tym razem wyliczeń takich dokonają proboszczowie poszczególnych parafii.

Należy pamiętać, że bez zmian pozostają wszystkie zasady, jakie obowiązywały do tej pory. Przypomnijmy, że w kościołach nadal należy zachować należytą ostrożność. Episkopat rekomendował m.in. przyjmowanie komunii na dłoń, a także przekazywanie znaku pokoju poprzez skinienie głową, a nie podawanie ręki.

Jednocześnie przypominamy, że w polskich kościołach wciąż obowiązuje dyspensa od mszy świętej. Uczestnictwo we mszy może się odbywać poprzez transmisje online.

