- Proszę nie dzwonić z idiotycznymi pytaniami do sanepidu. On nie jest od tego, by informować, czy jakiś sklep jest czynny, czy nie – zaapelował w piątek do mieszkańców prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zaapelował w piątek na konferencji prasowej do mieszkańców miasta, by "nie dzwonić z idiotycznymi pytaniami do sanepidu".

"Sanepid nie jest od tego, by państwa informować, czy Castorama jest czynna, czy też nie" - podkreślił wzburzony.

"Ja wręcz będę chciał zaapelować do wojewody, czy ewentualnie do rządu, by w sytuacji, gdy ktoś tak durne pytania kieruje do sanepidu, który w tej chwili jest przeciążony - żeby takie osoby za tego typu blokowanie linii były karane jakimiś mandatami" - zaznaczył.

Jaśkowiak przypomniał, że sanepid obecnie odpowiada głównie na pytania dotyczące koronawirusa, kwarantanny, czy też kwestii związanych z działalnością sanepidu.

"Proszę sobie sprawdzić na stronach internetowych"

"Sanepid to nie tylko koronawirus, ale na pewno nie są to takie kwestie jak pytania, czy jest otwarta Castorama czy jest otwarte coś innego - bo od tego są zupełnie inne podmioty. Proszę sobie sprawdzić na stronach internetowych, czy ewentualnie w inny sposób uzyskać takie informacje" - podkreślił Jaśkowiak.

Do tej pory na terenie Wielkopolski potwierdzono 18 zakażeń koronawirusem; jedna osoba zmarła.

Według danych podanych w piątek przed południem przez Ministerstwo Zdrowia, łączna liczba potwierdzonych badaniami zakażeń w Polsce wyniosła 378. Sześć osób zmarło.