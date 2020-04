Jacek Sasin w RMF o znoszeniu obostrzeń: W pierwszej kolejności otwarcie miejsc do rekreacji

"W pierwszej kolejności trzeba się spodziewać otwarcia miejsc do rekreacji. Cały czas w mocy będą zostawać inne ograniczenia, dotyczące zachowania zasad ostrożności - tj. odległości, zakrywanie ust i nosa, zakaz gromadzenia się" - mówił o planie znoszenia obostrzeń, związanych z epidemią koronawirusa, w Porannej Rozmowie w RMF FM minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Pytany o otwarcie szkół, odpowiedział zdecydowanie: "Szkoły na razie nie".

Pytany o możliwość przesunięcia daty wyborów prezydenckich przez marszałek Witek ocenił, że jego zdaniem wybory tydzień później byłby lepszym rozwiązaniem. "Możliwość przesunięcia wyborów dopiero będzie. Z punktu widzenia przygotowania tych wyborów, na pewno 17 maja byłby lepszy" - komentował Sasin.

Zapewnił jednak, że "Poczta Polska będzie gotowa do 10 maja do przeprowadzenia wyborów". "Mamy harmonogram, nie widzę żadnych zagrożeń ze strony Poczty" - dodał.





Sasin: W pierwszej kolejności otwarcie miejsc do rekreacji

"Decyzje ostateczne nie zapadły, one zapadną dzisiaj i dzisiaj też one będą ogłaszane" - mówił w Porannej Rozmowie w RMF FM minister aktywów państwowych, Jacek Sasin pytany o możliwe znoszenie obostrzeń, związanych z walką z epidemią koronawirusa w Polsce.

"W pierwszej kolejności trzeba się spodziewać otwarcia miejsc do rekreacji. Cały czas w mocy będą zostawać inne ograniczenia, dotyczące zachowania zasad ostrożności - tj. odległości, zakrywanie ust i nosa, zakaz gromadzenia się" - zapewniał gość Roberta Mazurka.

Jak zapowiadał na antenie RMF FM Jacek Sasin, znoszenie obostrzeń rząd chce rozpocząć od zmian zasad, dotyczących korzystania ze sklepów, czy możliwości modlitwy wiernych w kościołach. Chodzi o zmiany limitu osób przebywających w sklepach. "Teraz zależeć będą od powierzchni sklepów, a nie od ilości kas. Prawdopodobnie podobne rozwiązania zostaną wprowadzone w kościołach" - przyznał Sasin.

Pytany o propozycję przewodniczącego KEP, żeby w świątyniach mogli przebywać wierni w przeliczeniu - jeden wierny na 9 metrów kwadratowych mówił: "15 metrów kwadratowych uważa się za taki bezpieczny dystans, ale to są wstępne dyskusje".

"Szkoły na razie nie"

Robert Mazurek pytał swojego gościa o znoszenie kolejnych obostrzeń - możliwość korzystania z zakładów fryzjerskich, czy salonów kosmetycznych. "Kiedy okaże się, czy wstępne luzowanie obostrzeń nie przynosi wzrostu zakażeń, to w dalszej kolejności będą otwierane zakłady świadczące usługi" - komentował Jacek Sasin.

Pytany o otwarcie szkół minister Sasin odpowiedział zdecydowanie: "Szkoły na razie nie". Przyznał, że ze względu na to, że społeczności szkolne mogą być bardzo liczne, rząd na razie nie chce ich otwierać. "Nie było to dyskutowane, będziemy nad tym myśleć w dalszej kolejności - szkoły to jednak bardzo duże skupiska ludzi" - powiedział.

Jacek Sasin był pytany również o sytuację sportowych lig. Czy możliwy będzie powrót do rozgrywek? "Być może w dalszej perspektywie będzie można wrócić do rozgrywek, ale bez kibiców oczywiście" - mówił gość Roberta Mazurka.

Jak przyznał Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał już z minister sportu o ponownym otwarciu stadionów, na razie tylko w celach przeprowadzania treningów w małych grupach.

Sasin o cenach maseczek: Wolny rynek to ureguluje

"Wolny rynek to ureguluje" - mówił o cenach maseczek w Porannej rozmowie w RMF FM minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Robert Mazurek pytał swojego gościa o to, skąd wynika spora różnica w cenie maseczek jednorazowych - tych sprzedawanych w placówkach Poczty Polskiej i sprzedawanych w sklepach.

"Absolutnie nie szuka tutaj Poczta Polska łatwego zarobku. Trudno jednak oczekiwać od spółek skarbu państwa, żeby w nieskończoność dokładały do interesu" - komentował Sasin.