Zniesienie "godzin dla seniorów" zapowiedziała w rozmowie z serwisem wnp.pl wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w środę przejście do drugiego etapu znoszenia restrykcji obowiązujących w związku z epidemią koronawirusa.



Od poniedziałku 4 maja otwarte zostaną między innymi galerie handlowe. Będą w nich jednak obowiązywać podobne obostrzenia jak w mniejszych sklepach - jeden klient na 15 metrów kwadratowych.



Zasady związane z otwarciem centrów handlowych doprecyzowała w rozmowie z serwisem wnp.pl wicepremier Jadwiga Emilewicz. Poinformowała, że o połowę zmniejszona zostanie liczba miejsc parkingowych.



"Wyłączamy ławki, wyłączamy 'wyspy'. Wyłączamy całą przestrzeń czasu wolnego. Wyłączamy food courty, czyli miejsca, w których są restauracje. Te jeszcze w tej chwili będą zamknięte" - wyjaśniła wicepremier.



Emilewicz poinformowała też, że zniesione zostaną "godziny dla seniorów". Obowiązywały one do tej pory w sklepach między godz. 10 a 12, od poniedziałku do piątku (początkowo również w weekendy). W tym czasie zakupy mogły robić tylko osoby, które ukończyły 65 lat.



"Mamy nadzieję, że Polacy pójdą do tych sklepów po to, żeby zrobić zakupy, a nie po to, aby przejść się tam na spacer. Służby porządkowe w galeriach będą kontrolowały ruch" - powiedziała Emilewicz.



