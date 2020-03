Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz poinformowała w czwartek wieczorem na Twitterze, że na razie zasiłek będzie wypłacany rodzicom dzieci do 8 roku życia. Przepisy mają związek z zamknięciem szkół i przedszkoli od najbliższego poniedziałku.

Zdjęcie Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz /Zbyszek Kaczmarek /Reporter

"Korekta mojej porannej wypowiedzi: Po konsultacjach, na razie zasiłek będzie wypłacany rodzicom dzieci do 8 roku życia" - czytamy we wpisie Emilewicz.

Reklama

Chodzi o korektę zapowiedzi, że zapis związany z objęciem zasiłkami rodziców dzieci powyżej 8. roku życia znajdzie się w noweli specustawy, nad którą intensywnie pracuje resort rozwoju.

Jak przekazała szefowa resortu rozwoju, rząd cały czas analizuje - na bieżąco - wszystkie rozwiązania. "Gdy dokonywane będą zmiany, ministerstwo natychmiast o nich poinformuje" - podkreśliła.

Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku nie wlicza się do wcześniej obowiązujących limitów przy wypłacie zasiłku. Zgodnie z nimi w ciągu roku zasiłek opiekuńczy przysługuje przez 60 dni, jeżeli rodzic opiekuje się zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku. Na dziecko niepełnosprawne, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat zasiłek przysługuje przez 30 dni.