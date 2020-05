Jadwiga Emilewicz o sytuacji na Śląsku: Nie stanie się polską Lombardią

- To, że Śląsk stanie się polską Lombardią na razie nam nie grozi. Nowe przypadki zakażeń ograniczają się do konkretnych kopalń i rodzin górników - powiedziała w "Gościu Wydarzeń" w Polsacie wicepremier Jadwiga Emilewicz. Zapewniła, że na razie nie ma planów, by oddzielać cały region kordonem sanitarnym.

Zdjęcie Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz /Zbyszek Kaczmarek /Reporter

Według Jadwigi Emilewicz sytuacja na Śląsku jest na dobrej drodze do opanowania.



- Prowadzimy szerokie badania przesiewowe, mamy nadzieje, że będziemy w stanie opanować poziom transmisji - powiedziała wicepremier Jadwiga Emilewicz.



Prowadzący program Bogdan Rymanowski pytał minister rozwoju, czy rząd ma w planach postawienie kordonu sanitarnego wokół zagrożonych miejscowości.

- Tutaj wytyczne przedstawia minister zdrowia i komunikuje je premier Morawiecki. Liczba tych przypadków, które mamy jest zdecydowanie większa niż w całej Polsce, ale dobra informacja jest taka, że liczba tych przypadków w Polsce wyłączając kopalnie naprawdę maleje. Tu mamy do czynienia z konkretnymi zakładami pracy i transmisją od pracowników do ich rodzin. Wydaje się, że powinniśmy to opanować w sposób stosunkowo łatwy - zapewniła wicepremier.