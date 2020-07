Wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapewniła, że bon turystyczny będzie można zrealizować jeszcze w te wakacje. Wnioski o jego przyznanie będzie można składać już od soboty (1 sierpnia).

Zdjęcie Wicepremier Jadwiga Emilewicz w czasie briefingu prasowego. Obok niej minister Marlena Maląg. /Paweł Supernak /PAP

Podczas wspólnego briefingu prasowego m.in. z zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta Pawłem Muchą, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleną Maląg, prezesem ZUS Gertrudą Uścińską oraz prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej Robertem Andrzejczykiem, wicepremier przypomniała, że podstawą ubiegania się o bon jest - jak podkreśliła - proste oświadczenie.

Jak mówiła wicepremier, nie jest wymagana żadna dodatkowa procedura administracyjna. Dodała, że oznacza to, iż "praktycznie w niedzielę wszyscy ci, którzy w nocy z piątku na sobotę otrzymają swoją "cyfrową portmonetkę", będą mogli już realizować płatność bonem".

Dla kogo Polski Bon Turystyczny?

Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla rodzin oraz krajowej branży turystycznej w związku z epidemią koronawirusa. Przyznawany będzie na dziecko do 18. roku życia, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500 plus. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500 plus im się nie należy.

Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon wynoszący 500 zł.

Bon jest ważny do końca marca 2022 roku. Nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Na specjalnej całodobowej infolinii ZUS pod numerem 22 11 22 111 mogą uzyskać informacje zarówno przedsiębiorcy, którzy będą świadczyć usługi w ramach bonu, jak i rodzice, którzy chcą, by ich dzieci z tego bonu skorzystały.

Wnioski już od soboty

Od soboty (1 sierpnia) będzie można składać wnioski o przyznanie Polskiego Bonu Turystycznego.



Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska powiedziała, że cała procedura przyznawania bonu odbywa się przez internet. Wnioski należy składać na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.



Na co przysługuje świadczenie?

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk podkreślił, że bon będzie można wykorzystać w najważniejszych branżach turystycznych. Możliwe będzie m.in. zapłacenie za nocleg, kolonię, czy wycieczkę turystyczną.