Jak liczne będą mogły być wesela w czerwcu? Znamy warunki

Jest szansa, że w weselach organizowanych w czerwcu będzie mogło uczestniczyć więcej niż 50 osób. 27 maja rząd ma ogłosić kolejny etap odmrażania gospodarki - w tym właśnie branży weselnej.

Nie jest wykluczone, że będą mogły być organizowane wesela na 100 osób, a nawet więcej - o ile wystarczająco duża będzie sala weselna.

Według informacji reportera RMF FM Mariusza Piekarskiego ma być zapis, że na jednego gościa weselnego muszą przypadać cztery metry kwadratowe, wliczając do tego korytarze, tarasy, altanki - wszystkie miejsca, po których mogą poruszać się goście.

Jeśli przyjęcie weselne ma mieć formę bankietu stojącego - wtedy konieczne będą dwa metry na gościa.

Jest też wymóg, by gości stosownie rozsadzić na weselu. Przy stołach ma być o 20 procent mniej miejsc niż standardowo, a osoby mają być tak sadzane, by nie siedziały dokładnie naprzeciwko siebie. Między stołami ma być półtora metra odległości.

Jest zalecenie, by gości sadzać tylko po jednej stronie stołu i to co 40-50 centymetrów. Jest także zapis, by w miarę możliwości przy stolikach siedziały osoby z tej samej rodziny - najlepiej z jednego gospodarstwa rodzinnego.

Na 15 gości ma być jeden kelner - przypisany do tych samych gości. Obsługa imprez ma nosić maseczki.