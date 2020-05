Jak mają wyglądać tegoroczne obozy i kolonie? Wytyczne GIS

W czasie letnich kolonii i obozów grupy będą znacznie mniejsze, ograniczone mają być wyjścia poza ośrodki, dozwolone będzie za to korzystanie np. z kąpielisk. Jak dowiedział się money.pl, Główny Inspektor Sanitarny wraz z Ministerstwem Zdrowia przygotowali wytyczne dla organizatorów letniego wypoczynku dla dzieci.

Wytyczne sanitarne obowiązują wszystkich organizatorów kolonii i obozów.

Zgodnie z nimi na obozy i kolonie nie będą mogły być przyjęte dzieci, które miały kontakt z osobami skierowanymi na 14-dniową kwarantannę lub były podejrzewane o zakażenie koronawirusem.

W zorganizowanym wypoczynku mogą wziąć udział tylko dzieci zdrowe. Od rodziców lub opiekunów wymagane będzie pisemne oświadczenie o stanie zdrowia i o tym, czy dziecko choruje na jakieś choroby przewlekłe.



Na polecenie inspektora sanitarnego kierownik obozu lub kolonii ma wyznaczyć osobę do pomiaru temperatury zarówno dzieciom, jak i kadrze.

Dzieci i opiekunowie będą wyposażone w "indywidualne środki ochrony osobistej". W przypadku najmłodszych będą to maseczki lub chustki zasłaniające nos i usta.



Personel ma mieć zapewnione oprócz tego jednorazowe rękawiczki.



Organizator wypoczynku ma również obowiązek przeszkolić cały personel z procedur bezpieczeństwa sanitarnego.

Grupy mają być dużo mniejsze niż dotychczas. Obowiązuje zasada maksymalnie cztery osoby na pokój lub namiot, przy zachowaniu minimum 4 mkw powierzchni noclegowej na jedną osobę. Najlepiej, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia).

Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, blatów, włączników itp.

Dokument w sprawie wytycznych dla organizatorów letniego wypoczynku jeszcze we wtorek 19 maja ma trafić do Ministerstwa Rozwoju, a ono przekaże go przedsiębiorcom.