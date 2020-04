Już o godzinie 13:00 bijemy #BrawaDlaWas dla pracowników ochrony zdrowia!

Lekarze, ratownicy, pielęgniarki, salowe i inni pracownicy służby zdrowia to bohaterowie pierwszej linii frontu w nierównej walce z pandemią koronawirusa. To oni codziennie z poświęceniem ratują zdrowia i życia tysięcy osób. To dzięki ich pracy i zaangażowaniu mamy szansę na zwycięstwo. Dlatego #BrawaDlaWas!

Zdjęcie Lekarze, ratownicy, pielęgniarki, salowe i inni pracownicy służby zdrowia codziennie walczą z koronawirusem /INTERIA.PL

Dziś, 7 kwietnia w Światowy Dzień Zdrowia, podziękujemy brawami wszystkim pracownikom ochrony zdrowia za heroiczną walkę z trwającą epidemią. Punktualnie o 13:00 ze swoich okien i balkonów będziemy bić brawo, aby wyrazić swoje uznanie dla personelu medycznego za ich troskę i poświęcenie - bądźcie w tej ważnej chwili razem z nami!



Codziennie w naszych materiałach informujemy was o wyzwaniach i trudnościach, z jakimi borykają się pracownicy ochrony zdrowia. Wiemy, że ich praca kosztuje mnóstwo wysiłku, wyrzeczeń, a nierzadko również łez. Dlatego wraz z innymi mediami zaapelowaliśmy do wszystkich Polaków, by wyrazili swoje uznanie dla personelu medycznego. Zobaczcie, jak dziękowali czytelnicy Interii:

Chcesz złożyć podziękowania? Ciągle możesz to zrobić tutaj, w specjalnym wątku na naszym Forum.