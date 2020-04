Kard. Kazimierz Nycz: Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II może być pomocą

"Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II może być wielką pomocą dla nas, a równocześnie okazją do tego, żeby w ciszy swojego domu zerknąć do encyklik i do przemówień papieża" - powiedział metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Zdjęcie Papież Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie o godz. 21. 37. /Wojtek Laski /East News

W czwartek przypada 15. rocznica śmierci św. Jana Pawła II.

Metropolita warszawski zachęcił, aby w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II w sposób szczególny złączyć się w modlitwie przez wstawiennictwo papieża w intencji świata, Kościoła, w intencji wszystkich ludzi, którzy zmarli na koronawirusa oraz w intencji wszystkich ludzi, którzy są zarażeni i przebywają w kwarantannie oraz tych, którzy tracą pracę.

Kard. podkreślił, żeby szanując ten smutny, trudny, pełen wyzwań czas, "modlić się poprzez wstawiennictwo św. Jana Pawła II do Pana Boga, by nas ogarnął płaszczem swojego miłosierdzia i miłości oraz przeżywać to wszystko, co nas spadło w związku z epidemią koronawirusa".

"Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II może być wielką pomocą dla nas, a równocześnie okazją do tego, żeby w ciszy swojego domu zerknąć do encyklik i do przemówień papieża" - powiedział kard. Nycz.

"Mówię z pełną świadomością, że będziemy patrzeć i przeżywać tę rocznicę bez jakiegoś tryumfalizmu w tym znaczeniu, że czas jest taki, że są rzeczy jeszcze ważniejsze w danym momencie, a tymi rzeczami są zdrowie i życie ludzi, miłość bliźniego, pomaganie sobie na wzajem" - zaznaczył kard. Nycz.

Zdaniem hierarchy, w tym czasie niesłychanie sprawą ważną jest, żebyśmy "potrafili oddać się modlitwie, refleksji nad sensem tego wszystkiego, co się dzieje, oprócz tego, co czynimy, podporządkowując się zaleceniom obowiązującym w czasie epidemii koronawirusa".

"W tym czasie z perspektywy modlitwy staje przed nami św. Jan Paweł II, który umiał nas podnosić swoim słowem, kiedy żył w tak trudnych czasach. (...) za jego czasów były przecież wojny" - dodał metropolita warszawski.

Wezwał też, by modlić się do św. Jana Pawła II, "żeby w tym czasie nas natchnął, żeby nas doprowadził do Pana Boga, żeby nam pozwolił pojąć i zrozumieć bez zewnętrznych oznak - spotkań w Warszawie na pl. Piłsudskiego, jak to bywało w latach poprzednich, bez wspólnej modlitwy".

