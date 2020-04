"Nie można przedłużać restrykcji w nieskończoność" - przyznał w Polsat News wicepremier Jacek Sasin. "O szczegółach 'odmrażania gospodarki' będziemy informować jeszcze przed końcem tego tygodnia" - dodał.

Zdjęcie Jacek Sasin / Wojciech Olkuśnik /PAP

Sasin podkreślił w Polsat News, że intencją rządu jest nie tylko "odmrażanie gospodarki", ale też "odmrażanie codziennego życia".

Wicepremier zaznaczył, że wciąż konieczne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa, dlatego od czwartku wprowadzony zostanie nakaz zasłaniania ust i nosa . Dodał, że ten tydzień "będzie decydujący", a następnie rząd poinformuje, które restrykcje zostaną poluzowane.

"To może dotyczyć korzystania z terenów zielonych, lasów, może dotyczyć handlu, otwarcia części sklepów w galeriach handlowych np. odzieżowych oraz punktów usługowych. Nie można przedłużać tych restrykcji w nieskończoność" - powiedział Sasin.

Wybory

Wicepremier pytany był również o nadchodzące wybory prezydenckie.



"Mamy dziś już w obowiązującym prawie przepisy mówiące o konieczności przygotowania się do korespondencyjnego głosowania ogromnej rzeszy Polaków, bo seniorów powyżej 60. roku życia. To ok. 10 mln osób w Polsce. Czy się będziemy przygotowywać do 10 mln wyborców, czy do 30 mln wyborców, to tak naprawdę to jest tylko kwestia różnicy skali" - powiedział.

"Przepisy, które przyjęliśmy w sprawie wyborów korespondencyjnych zapewniają tajność i bezpieczeństwo głosowania" - dodał Sasin.

