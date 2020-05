Kiedy otwarcie kin? Rozmowy w przyszłym tygodniu

Wytyczne ws. otwierania kin, branży transportu lotniczego, wysp usługowych w centrach handlowych będą omawiane z przedstawicielami poszczególnych branż w przyszłym tygodniu – zapowiedziała w rozmowie z PAP wiceminister rozwoju Olga Semeniuk.

Zdjęcie W przyszłym tygodniu rozmowy ws. wytycznych odmrożenia m.in. kin /Anna Rezulak /Reporter

Dodała, że są to sektory przygotowywane do odmrożenia w kolejnym etapie otwierania gospodarki.

Reklama

Jak powiedziała wiceszefowa ministerstwa rozwoju, w przyszłym tygodniu odbędzie się seria wideokonferencji z przedstawicielami branż: kinowej, transportu lotniczego oraz wysp usługowych w centrach handlowych - m.in. manicure. "Będziemy rozmawiać o tym, jak przywracać te sektory do funkcjonowania" - powiedziała.

Wskazała, że przedstawiciele kin chcą rozmawiać zarówno o swojej sytuacji finansowej, jak i o reżimie sanitarnym, w jakim mogłyby znów działać, i wytycznych dot. liczby osób przebywających na widowni. "Liczba osób przebywających w sali to są konkretne przychody dla kina, a ich ograniczenie oznacza ubytek tych przychodów. Będziemy tworzyli kalkulację i rozmawiali o tym, kiedy i jak moglibyśmy tę branżę powoli odmrażać" - wyjaśniła Semeniuk.

Do otwarcia, jak mówiła wiceminister, będzie też przygotowywany transport lotniczy. "To jest bardzo trudny obszar odmrażania gospodarki, ale też niezwykle ważny, w przygotowaniu na nieco późniejszy czas niż najbliższe dni" - zaznaczyła. Chodzi, jak wyjaśniła, o wszystkie lotniska. Dodała, że część biur podróży otrzymała już zalecenia dot. transportu lotniczego, zabezpieczania pasażerów. Odbędę wideokonsultacje m.in. z LOT-em, w tym zakresie. Będziemy uzgadniać, jak tę branżę przywracać do funkcjonowania" - zapowiedziała.

Podkreśliła, że ruch lotniczy wiąże się z transferami międzynarodowymi, a więc zabezpieczeniem sanitarnym zarówno Polaków, jak i obcokrajowców. "To są bardzo długotrwałe i skomplikowane procedury i musimy się do tego dobrze przygotować. W przyszłym tygodniu odbędę w tej sprawie wideokonsultacje m.in. z LOT-em" - powiedziała. Oceniła, że będzie to zapewne kilka spotkań.

"Reżim sanitarny musi być szczególnie ściśle przestrzegany"

Semeniuk przypomniała, że w ramach otwarcia centrów handlowych rozpoczęły już działalność tzw. wyspy , ale wyłącznie handlowe. Obecnie "do odmrożenia szykowane są też wyspy usługowe" - np. miejsca, które wykonują manicure. "Otrzymaliśmy wiele postulatów od właścicieli wysp usługowych , którzy pytają dlaczego nie mogą rozpocząć już działalności" - wyjaśniła wiceszefowa MR. Za zabezpieczeniem ze ścianki pleksi mogliby wykonywać np. manicure ekspres.

Semeniuk liczy, że wyspy usługowe, podobnie jak kina, ruszą w kolejnym etapie odmrażania gospodarki. "To będą te branże, które premier Jadwiga Emilewicz chce rekomendować do otwarcia podczas najbliższego rządowego sztabu kryzysowego" - wskazała Semeniuk. Zastrzegła, że ostateczna decyzja należy do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Jak zaznaczyła Semeniuk, w tym tygodniu zakończył się proces opiniowania przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny opracowanych przez MR wytycznych dla salonów masażu, siłowni i klubów fitness, zakładów przemysłu spożywczego, usług kurierskich i pocztowych, zakładów tatuażu i piercingu oraz kasyn i salonów gier. "W stosunku do tych branż zalecenia mamy już gotowe i w każdej chwili mogą wejść w życie" - powiedziała.

Np. w przypadku salonów masażu chodzi m.in. o dezynfekowanie powierzchni, na których wykonuje się masaże i zabiegi terapeutyczne oraz obostrzenia dotyczących powszechnego zakrywania ust i nosa. "W przypadku kasyn i salonów gier mówimy o ograniczeniach co do liczby osób w nich przebywających - 1 osoba na 10 m. kwadratowych" - wyjaśniła wiceminister rozwoju. Odnosząc się do otwierania klubów fitness i siłowni Semeniuk podkreśliła, że 15 proc. z nich znajduje się w centrach handlowych, a pozostałe 85 proc. poza galeriami. "Ich sytuacja chociażby ze względu na opłatę czynszu jest trudna. Istotne jest też zabezpieczenie miejsc, w których ludzie ćwiczą - jest wiele punktów zapalnych, chociażby łazienki, przebieralnie. Tu reżim sanitarny musi być szczególnie ściśle przestrzegany" - zaznaczyła.

Semeniuk podkreśliła, że resort rozwoju jest gotów wdrażać uzgodnione zalecenia od początku czerwca. "Ale ostateczna decyzja jest po stronie premiera Mateusza Morawieckiego" - podkreśliła.