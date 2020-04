Szkoły pozostaną zamknięte do 24 maja - ogłosił minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski na konferencji prasowej z udziałem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka. Podano też nowe daty egzaminów.

Zdjęcie Minister edukacji narodowej podczas konferencji prasowej /INTERIA.PL

Do 24 maja pozostają zamknięte szkoły, a także uczelnie.

Reklama

"Warunki epidemiologiczne nie pozwalają na odwieszenie działalności szkół, żłobków i przedszkoli" - zaznaczył Piontkowski. Dodał, że uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej. Wskazał również, że za kilka dni rząd poda informacje, czy "będzie możliwość w części tych placówek prowadzenia jakiejś formy działalności opiekuńczej".

Kiedy egzaminy?

Minister edukacji narodowej podał też nowe terminy egzaminów - informację, na którą czekało wielu uczniów. I tak - matury rozpoczną się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego i będą trwać do końca czerwca, natomiast od 16 do 18 czerwca przewidziano przeprowadzenie egzaminów dla ósmoklasistów. W tym roku nie będzie matur ustnych.

Piontkowski na briefingu prasowym przekazał, że dodatkowy egzamin maturalny dla osób, które z różnych, usprawiedliwiony przyczyn nie będą mogły przystąpić do matury w terminie podstawowym, powinien odbyć się na początku lipca.

"Przewidujemy, że mniej więcej do 11 sierpnia będzie możliwość podania wyników maturalnych, a ci, którzy chcieliby poprawiać, mogliby to zrobić na początku września. Wtedy wyniki egzaminów poprawkowych byłyby już do wiadomości uczelni i uczniów do końcówki września" - powiedział minister.

Od 22 czerwca rozpoczną się natomiast egzaminy potwierdzające klasyfikacje zawodowe, a potem, w połowie sierpnia, egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych, "tak, aby mogli oni dokończyć praktyki" - poinformowano.

Co z rekrutacją na studia?

Głos podczas konferencji prasowej zabrał także nowy minister nauki i szkolnictwa wyższego - Wojciech Murdzek.

Zaznaczył on, że, tak jak w przypadku placówek oświatowych, działalność uczelni wyższych pod względem prowadzenia zajęć dydaktycznych będzie zawieszona do 24 maja. Dodał, że w związku z nowymi terminami egzaminów maturalnych modyfikacji ulegnie proces rekrutacji do szkół wyższych. Minister nauki podkreślił, że podtrzymana jest zasada, że matury są wyznacznikiem jakościowym w rekrutacji na studia.

"Na pewno też można stwierdzić, że o ile proces rekrutacji będzie musiał zakładać modyfikacje i odejście od dotychczasowych przyzwyczajeń, bo te terminy wyników matur ulegają przesunięciu, to zapewnienie ze strony władz wyższych uczelni jest takie, że ten tryb rekrutacji będzie przebiegał w sposób bardzo konstruktywny" - powiedział Murdzek.

Poinformował, że w obecnej sytuacji "możliwe jest, by rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie".

Zaznaczył także, iż w dalszym ciągu, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, toczyć się mogą prace badawcze. "Myślę, że też w jakimś zakresie wznowią też pracę pracownicy administracyjni. Planowane są także procesy inwestycyjne na poszczególnych uczelniach. Patrząc na tę sytuację, związaną z odmrażaniem gospodarki, inwestycje są ważnym elementem" - podkreślił.

Głos ministra zdrowia

"Dzięki odpowiedzialności Polaków w czasie Wielkanocy nie obserwowaliśmy dużego wzrostu zachorowań po świętach. Dzięki temu ogłosiliśmy pierwsze luzowanie ograniczeń. W najbliższych dniach będziemy zbierali informacje o efektach zdjęcia ograniczeń i będziemy komunikować, co dalej" - mówił z kolei minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Szkoły nie działają w normalnym trybie od marca

Przypomnijmy - w związku z epidemią koronawirusa zajęcia stacjonarne w szkołach zostały zawieszone od 12 marca. Od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia na odległość. Zamknięte są także przedszkola i żłobki.

Terminy egzaminów zewnętrznych - egzaminu ósmoklasisty i maturalnego - zostały przełożone. Pierwotnie egzaminy ósmoklasisty miały rozpocząć się 21 kwietnia, a matury 4 maja.