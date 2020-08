"Koalicja Polska będzie składać wniosek o darmowe szczepienia przeciwko grypie. Państwo powinno zrefundować szczepionki szczególnie dla osób z grup ryzyka" - powiedział w środę (5 sierpnia) szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaapelował też do urlopowiczów, żeby nie przebywali w większych skupiskach ludzi.

Zdjęcie Władysław Kosiniak-Kamysz /Jakub Wosik /Reporter

Odnosząc się do sytuacji epidemicznej w Polsce, Kosiniak-Kamysz przyznał w Polsat News, że obawia się "tego, co będzie we wrześniu, październiku, kiedy rozpocznie się sezon grypowy".

Reklama

Zapowiedział, że Koalicja Polska będzie składać wniosek o to, żeby były darmowe szczepienia przeciwko grypie. Jego zdaniem rozróżnienie pacjenta z objawami koronawirusa i grypy jest bardzo trudne.

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza "państwo powinno zrefundować szczepionkę na grypę szczególnie osobom z grup ryzyka, ponieważ będzie łatwiej rozróżnić pacjentów z grypą i koronawirusem, i też ciężkość przebiegu choroby będzie mniejsza".

"Odpuśćmy sobie"

Szef PSL był pytany o sytuację w miejscowościach turystycznych, gdzie w sezonie wakacyjnym przebywa bardzo wielu turystów.

"Myślę, że rządzący boją się dzisiaj powiedzieć do tych, którzy są na plażach, na szlakach w górach: 'odpuśćcie sobie'. A ja to będę mówił: 'odpuśćmy sobie, szczególnie w ten najgorętszy weekend (8-9 sierpnia)'".

Dane z resortu zdrowia

W środę (5 sierpnia) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 640 nowych przypadkach zachorowań na koronawirusa.

W sumie dotychczas w Polsce potwierdzono 48 789 przypadków zakażenia koronawirusem. Na COVID-19 marło 1756 chorych.