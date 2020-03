W poniedziałek po godz. 20 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 57 przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. W sumie w ciągu dnia odnotowano 115 nowych przypadków. To największy dzienny przyrost od 4 marca, kiedy stwierdzono pierwsze zachorowanie w naszym kraju. Łącznie liczba zarażonych wzrosła do 749. Spośród nich dotychczas zmarło osiem osób.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce /Piotr Molecki /East News

Nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą: 28 osób z woj. mazowieckiego, pięciu osób z woj. wielkopolskiego, czterech osób z woj. dolnośląskiego, czterech osób z woj. pomorskiego, czterech osób z woj. lubelskiego, trzech osób z woj. śląskiego, trzech osób z warmińsko-mazurskiego, dwóch osób z woj. zachodniopomorskiego, dwóch osób z woj. małopolskiego, jednej osoby z woj. podlaskiego i jednej osoby z woj. kujawsko-pomorskiego.

Reklama

W sumie w Polsce potwierdzono do tej pory 749 przypadków zakażeń, w tym osiem osób zmarło.



Co wiadomo o nowych przypadkach?

Śląskie: Wśród chorych, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, jest kilkunastoletnie dziecko z powiatu lublinieckiego, które miało kontakt z osobą zakażoną z najbliższego otoczenia. Jest w dobrym stanie. Kolejna pacjentka, u której zakażenie potwierdzono w poniedziałek, to kobieta w sile wieku, która z wyraźnymi objawami zarażenia koronawirusem zgłosiła się do lekarza chorób zakaźnych. Wcześniej była w Dubaju i wracała do domu przez trzy europejskie kraje. Decyzją lekarza została objęta izolacją domową. Pod nadzorem gliwickiego sanepidu jest natomiast starszy mężczyzna, będący w kwarantannie domowej po kontakcie z osobą zakażoną ze swojego otoczenia.



Pomorskie: Cztery kolejne potwierdzone przypadki dotyczą osób młodych oraz "w sile wieku". Ich stan jest dobry.



Zachodniopomorskie: Dwa kolejne przypadki zakażenia koronawirusem to mężczyzna ze Szczecina w średnim wieku, który powrócił ze Szwajcarii, oraz kobieta w starszym wieku, mieszkanka powiatu białogardzkiego. Stan obojga jest dobry, w tej chwili nie wymagają hospitalizacji.



Wielkopolskie: Kolejne osoby zakażone koronawirusem to mieszkańcy powiatów krotoszyńskiego, poznańskiego, leszczyńskiego, kaliskiego i ostrowskiego. Dwie osoby przebywają w szpitalach w Poznaniu i Kaliszu, pozostali są w kwarantannie domowej. Cztery osoby są w dobrym stanie. Starszy mężczyzna z powiatu leszczyńskiego jest w stanie średnio dobrym i przebywa w szpitalu w Poznaniu.



Dolnośląskie: Wszystkie nowo zdiagnozowane osoby poddane zostały kwarantannie domowej.



Kujawsko-pomorskie: Koronawirusa stwierdzono u kobiety w średnim wieku z powiatu bydgoskiego, która wróciła z zagranicy. Pacjentka przebywa na kwarantannie domowej, jej stan jest dobry.



Warmińsko-mazurskie: Potwierdzone w ostatnich godzinach nowe przypadki w regionie dotyczą starszego mężczyzny z powiatu piskiego, niedługo po powrocie z Anglii oraz młodego mężczyzny z powiatu ostródzkiego, który wrócił z Francji. Stan pierwszego jest średni, natomiast młodszy z mężczyzn jest w dobrym stanie. Trzecie z potwierdzonych zakażeń koronawirusem dotyczy starszego mężczyzny z powiatu elbląskiego, który jest w stanie dobrym. Ten przypadek rzecznik wojewody określił jak "transmisję lokalną", co oznacza, że do zakażenia doszło na terenie Polski, bez kontaktu z osobami powracającymi z innych krajów.

Małopolskie: Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u młodej mieszkanki Krakowa. Pacjentka jest w stanie stabilnym. Druga zarażona kobieta to mieszkanka powiatu limanowskiego w sile wieku. Jej stan również jest stabilny. Jak wskazano, badania wykonano w czasie, gdy przebywała ona - ze względu na inne schorzenie - w Szpitalu Powiatowym w Limanowej. Przyczyną zakażenia był kontakt z przypadkiem potwierdzonym.



Lubelskie: Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotyczą dwóch mężczyzn w wieku powyżej 61 lat z powiatu lubelskiego w stanie poważnym, jednej kobiety w wieku powyżej 61 lat z powiatu lubelskiego w stanie średnim, która wróciła z kraju o dużej transmisji wirusa oraz jednego mężczyzny w wieku powyżej 61 lat z powiatu biłgorajskiego.

Podlaskie: Siódmy przypadek koronawirusem w regionie to starszy mężczyzna, który wrócił do Polski z USA. Przebywa w szpitalu, jest w stanie dobrym.