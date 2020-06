Kolejne zachorowania na COVID-19 wśród redemptorystów, którzy zarazili się podczas święceń kapłańskich w Tuchowie. Koronawirusa stwierdzono u 11 zakonników, w tym 6 w Tuchowie.

Zdjęcie Klasztor w Tuchowie; zdj. ilustracyjne /Michał Gaciarz /East News

Objawy choroby pojawiły się u kolejnych ośmiu duchownych - ustalił reporter RMF FM.

Kwarantannie zostało poddanych 136 redemptorystów z 10 domów zakonnych w Braniewie, Bardzie, Głogowie, Kościelisku, Krakowie, Lubaszowej, Tuchowie, dwóch w Warszawie i we Wrocławiu.

Oprócz tego zamknięto kościoły parafialne w Męcinie, Kaninie, Królowce i Kościelisku, gdzie inni duchowni mieli kontakt z redemptorystami.

Najpoważniejsza sytuacja jest w Tuchowie, gdzie władze miasta postanowiły zamknąć wszystkie placówki oświatowe. Wyłączyły bezpośrednio obsługę petentów i odwołały wszystkie imprezy i uroczystości gminne aż do końca lipca.

Jutro do Tuchowa ma przyjechać specjalny wymazobus, który będzie wykonywał testy u osób, które mogły mieć kontakt z chorymi na COVID-19. Dopiero wtedy będzie znana faktyczna skala zachorowań związana z klasztorem i seminarium w Tuchowie.

Pierwsze zachorowania na początku czerwca

"Pierwsza osoba chora, zaraz po otrzymaniu swoich wyników, powiadomiła nas o tym we wtorek 2 czerwca ok. godz. 20.00 - czyli trzy dni po święceniach - i natychmiast zostały wdrożone dostępne środki ostrożności we wspólnotach, gdzie były osoby z pojawiającymi się objawami. Następnego dnia rano zostały powiadomione władze sanitarno-epidemiologiczne i potencjalnie chorzy poddali się badaniom" - pisze w oświadczeniu o. Mariusz Mazurkiewicz, rzecznik prasowy Prowincji Warszawskiej Redemptorystów.

Sanepid apeluje o kontakt

Jednocześnie sanepid w Tarnowie prosi o kontakt osoby, które od 28 maja do 2 czerwca, przyjmowały Komunię Świętą w kościele, korzystały z kancelarii parafialnej, uczestniczyły w dniu skupienia dla narzeczonych, lub też korzystały z poradni rodzinnej przy parafii ojców redemptorystów w Tuchowie.

Z kolei w Kościelisku ksiądz, który został zakażony, pomagał w miejscowej parafii. Pięcioro osób poddano kwarantannie i zamknięto kościół.

Sanepid prosi o kontakt wszystkie osoby, które w dniach od 30 maja do 4 czerwca przyjmowały komunię, lub uczestniczyły w spowiedzi podczas mszy w kościele św. Kazimierza Królewicza w Kościelisku.

Maciej Pałahicki

Opracowanie: Arkadiusz Grochot

