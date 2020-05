Kolejny etap odmrażania gospodarki. Rzecznik rządu o szczegółach

"W kolejnym tygodniu zostaną ogłoszone decyzje w sprawie kolejnego etapu odmrażania gospodarki" - mówił w czwartek, 21 maja, w programie "Graffiti" w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. W tym etapie rząd planuje uruchomienie m.in. klubów fitness, teatrów oraz kin.

Zdjęcie Rzecznik rządu Piotr Müller /Grzegorz Banaszak/REPORTER /Reporter

Rząd etapami zdejmuje obostrzenia wprowadzane w związku ze stanem epidemii. Od 18 maja można już korzystać z usług fryzjerów i kosmetyczek, a także pójść do restauracji i kawiarni. Działalność mogły wznowić też m.in. kina plenerowe (w tym samochodowe), kontynuowane mogą być prace na planach filmowych czy indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych.

To założenia trzeciego etapu odmrażania gospodarki. A kiedy kolejny krok? O to pytany był w Polsat News, w programie "Graffiti", rzecznik rządu Piotr Müller.

"W kolejnym tygodniu zostaną ogłoszone decyzje w sprawie kolejnego etapu odmrażania gospodarki" - poinformował.

Pytany przez Piotra Witwickiego o szczegóły czwartego etapu, rzecznik rządu mówił, że w planach jest ponowne uruchomienie m.in. klubów fitness, teatrów i kin, oczywiście w określonych reżimach sanitarnych.

"Mamy nadzieję, że to będzie możliwe już w pierwszej połowie czerwca" - zaznaczał Müller. "Jeżeli ta sytuacja by wyglądała w sposób taki jak teraz, czyli że liczba łóżek w szpitalach, czy jednoimiennych, czy liczba respiratorów będzie odpowiednia do tego, żeby zabezpieczyć potencjalny wzrost liczby zakażonych w Polsce, to wtedy ten etap kolejny faktycznie może być uruchomiony już w pierwszej połowie czerwca" - tłumaczył.