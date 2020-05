Kolejny etap odmrażania. Szczegóły dziś

W środę między godz. 12 a 14 podane zostaną na konferencji prasowej szczegóły dotyczących odmrażania kolejnych branż, w tym salonów fryzjerskich - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

Pytany w TVP Info, kiedy zostaną uruchomione zakłady fryzjerskie Müller powiedział, że termin ten zostanie ogłoszony w środę na konferencji prasowej.

"Kolejny etap odmrażania wraz ze szczegółami, rygorem sanitarnym, który będzie obowiązywał będzie podany. Mogę tylko powiedzieć, że dzisiaj ten termin uruchomienia salonów fryzjerskich będzie podany i wszystko będzie jasne. Można przygotowywać się już do uruchomienia tego obszaru" - odpowiedział.

Przyznał też, że wśród innych branż, które mają zostać częściowo uruchomione przy zachowaniu rygorów epidemicznych, będzie sektor gastronomiczny.

"Dzisiaj pomiędzy godz. 12 a 14 powinna się odbyć konferencja pana premiera, gdzie wszystkie szczegóły będą podane" - poinformował Müller.

Zapowiedział, że na konferencji będą też podane informacje w odpowiedzi na wnioski, które wpływały do Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Kiedy otwarcie szkół?

Zgodnie z rozporządzeniem MEN do 24 maja szkoły pozostają zamknięte, a zajęcia odbywają się w systemie zdalnym. Szef MEN Dariusz Piontkowski w poniedziałek poinformował, że za kilka dni premier Mateusz Morawiecki poinformuje o tym w jakiej formule i kiedy uczniowie będą wracali do szkół. Zapewnił, że obecnie we wszystkich szkołach dla młodzieży w Polsce funkcjonuje nauczanie na odległość.

Rzecznik rządu pytany o to, kiedy zostaną podjęte decyzje dotyczące powrotu dzieci do szkół, odparł, że informacje dotyczące edukacji zostaną przekazane na konferencji w środę.

"Dzisiaj w tym zakresie zostaną wskazane konkretne rozwiązania, które zostały wczoraj zaakceptowane przez rządowy zespół zarządzania kryzysowego, więc dzisiaj te szczegóły dotyczące działań do końca roku szkolnego poznamy" - mówił Müller.

"To nie jest kwestia takiego jednoznacznego powrotu (do szkół), lecz uruchomienia pewnych obszarów funkcjonowania szkół" - dodał.

Rzecznik rządu poinformował, że różne rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół będą wchodziły w życie różnych terminach, a szczegóły przedstawi minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Co w III etapie?

16 kwietnia premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że obecnie obowiązujące obostrzenia zostaną zdjęte, jednak nie od razu, a etapami. Według zapowiedzi szefa rządu, przebieg rozluźniania restrykcji w całym kraju będzie podzielony na cztery stadia. I etap wprowadzono 20 kwietnia. Od tego czasu zakupy w sklepie robi w jednym czasie więcej osób, w nabożeństwach w kościołach może uczestniczyć więcej wiernych, do lasu i parku można swobodnie wchodzić w celach rekreacyjnych (w lasach bez obowiązku zasłaniania ust i nosa), a młodzież powyżej 13. roku życia może poruszać się bez opieki osoby dorosłej.

II etap obowiązuje od 4 maja. Otwarte zostały wtedy galerie handlowe, sklepy meblowe i budowlane, hotele i miejsca noclegowe. Wznowiono też działalność instytucji kultury. W centrach handlowych i sklepach wielkopowierzchniowych obowiązuje jednak limit osób. Zamknięte pozostały strefy gastronomiczne i siłownie, mieszczące się w sklepach. Od 4 maja można też korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych. Zamknięte pozostały salony masażu. Z kolei od 6 maja otwarte mogą być żłobki i przedszkola.

W III etapie planowano kierunkowo, że zmiany miałyby dotyczyć otwarcia zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, a w gastronomii "umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami". Natomiast zmiany w życiu społecznym miałyby dotyczyć organizowania wydarzeń sportowych do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności), czy organizacji opieki w klasach szkolnych 1-3 (z ustaloną maksymalną liczbą dzieci w sali).