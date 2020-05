Kolejny etap znoszenia obostrzeń. Wszystko, co zapowiedział rząd

Od 18 maja będą znowu mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne oraz częściowo zostaną otwarte usługi gastronomiczne; od 25 maja zostaną uruchomione zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla uczniów klas 1-3 - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Oto harmonogram znoszenia kolejnych obostrzeń.

Z czego konkretnie i od kiedy będzie można znowu korzystać?

Od 17 maja

- w kościołach zostanie zwiększony limit osób - jedna na 10 mkw. "Na setne urodziny naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II (18 maja - red.), który zmienił losy świata, zmienił losy Polski, od najbliżej niedzieli chcemy, żeby to była jedna osoba na 10 metrów (kwadratowych) w całej powierzchni kościoła, kaplicy, w której odbywa się nabożeństwo i myślę, że dzięki temu więcej wiernych będzie mogło uczestniczyć w mszach świętych, nabożeństwach" - powiedział szef rządu;

Od 18 maja

- zostaną otwarte zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, choć muszą one działać - jak zapowiedział Mateusz Morawiecki - w odpowiednim rygorze sanitarnym; w praktyce oznacza to, że będzie w tych zakładach obowiązek zasłaniania ust i nosa, jeśli pozwoli na zabieg, maja być też używane w miarę możliwości ręczniki jednorazowe. "W przypadku zakładów fryzjerskich apeluję, żeby to było umawianie się przez internet czy przez telefon na konkretne godziny, tak żeby nie gromadzili się ludzie w zakładach fryzjerskich, tylko, żeby to dystansowanie społeczne i odpowiednia higiena mogła być tam utrzymana" - powiedział premier;

- zostaną otwarte lokale gastronomiczne - restauracje, bary, kawiarnie wszelkiego typu, ale też z utrzymaniem reżimu sanitarnego "w środku, w pomieszczeniach", chodzi o limit 1 osoby na 4 m kw., dezynfekcję stolika po każdym kliencie, zachowanie 2 metrów odległości między stolikami, a także noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy i obsługę lokalu gastronomicznego;

- będzie zwiększony limit pasażerów w środkach transportu publicznego - 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących; dla przykładu, jak mówił premier, "w przypadku 50 miejsc siedzących i 100 stojących - jak informował szef rządu - będzie mogło w pojeździe przebywać ok. 45 pasażerów";

- będzie większa możliwość uprawiania sportu w takich miejscach jak boiska, orliki, stadiony, skocznie oraz tory; będzie można też korzystać z sal i hal sportowych;

- będą możliwe zajęcia w szkołach policealnych;

- do działalności powrócą też schroniska młodzieżowe;

- mogą być prowadzone indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;

Od 25 maja

- w klasach 1-3 szkół podstawowych zostaną uruchomione zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne oraz konsultacje z nauczycielami dla maturzystów i ósmoklasistów, którzy przygotowują się do egzaminów; Morawiecki zapewnił, że rodzice będą decydować o tym, czy dziecko zostanie posłane na zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne;

Od 1 czerwca

- podobne konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych np. w celu poprawienia ocen;

Obostrzenia, które cały czas obowiązują

- zakrywanie nosa i ust;

- konieczność zachowania dystansu społecznego, czyli 2 metry między ludźmi w miejscach publicznych;

- zasady sanitarne w miejscach gromadzenia się ludzi;

- kwarantanna i izolacja w koniecznych przypadkach.