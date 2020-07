"Rozmawialiśmy o tym z Głównym Inspektorem Sanitarnym, żeby na weselach wzmóc kontrole. Jeśli już nie potrafimy przekonać w sposób łagodny, to niestety, trzeba nałożyć karę na organizatorów wesela, ponieważ czasem jedynym wspomnieniem z tej pięknej imprezy, jest to, że pół rodziny zostało zakażonych koronawirusem" - mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Rozmowie w samo południe w RMF FM.

"Inspektorzy sanitarni mają takie prawa, żeby ewentualnie skontrolować przygotowanie do wesela, także w trakcie - czy jest odpowiednia liczba osób" - stwierdził wiceszef resortu zdrowia. Nie przesądzał jednak tego, czy ostatecznie to GIS będzie odpowiadał za sprawdzanie imprez.

"W jakiś sposób ktoś musi egzekwować ten wymóg. (...) Ewentualnie służby policji mogłyby się tym zająć" - powiedział.

1,5 mln dawek szczepionki przeciw grypie

"Martwi mnie czy będą chętni, aby się szczepić na grypę" - przyznał w Rozmowie w samo południe w RMF FM wiceminister zdrowia. Jak mówił, już zamówionych zostało 1,5 mln dawek szczepionki, a docelowo ma być ich nawet trzy mln. "Pracujemy nad tym, żeby pozyskać dodatkowe ilości szczepionek" - podkreślił.

"Do tej pory - ubolewam nad tym bardzo - w Polsce szczepiło się przeciwko grypie tylko 4 proc. społeczeństwa. To jest bardzo mało. Tegoroczna sytuacja może być zupełnie inna. Chcemy się na to przygotować" - tłumaczył wiceszef resortu zdrowia. "Myślę, że opracujemy taką strategię, żeby masowo wyszczepić osoby z grupy ryzyka - czyli powyżej 65. roku życia oraz personel medyczny" - mówił Kraska. Podkreślał, że "bardzo by chciał, żeby ten dostęp był jak najszerszy".

Na razie brak jednak decyzji, czy Narodowy Fundusz Zdrowia będzie refundować szczepienia przeciwko grypie dla zainteresowanych osób.

"Jeżeli będzie taka okazja i będę rozmawiał z panem prezydentem Andrzejem Dudą, będę go namawiał do tego, aby w tym roku zrobił wyjątek i się zaszczepił" - zadeklarował Kraska.

Co z powrotem do szkół

Wiceminister zdrowia był też pytany o powrót uczniów do zajęć stacjonarnych w szkołach.

"Bardzo chciałbym, żeby tak się stało, żeby młodzież od 1 września zaczęła uczęszczać do szkół" - stwierdził Kraska. Podkreślał, że na dziś ministerstwo rekomenduje taki powrót. Zaznaczał jednak, że "w medycynie nie ma rzeczy 'na pewno'".

"To będzie zależało od sytuacji epidemiologicznej, która jest dynamiczna. (...) Ta decyzja będzie podjęta już pod koniec sierpnia - tydzień czy dwa przed rozpoczęciem roku szkolnego" - tłumaczył Kraska.

Dopytywany czy jest brany pod uwagę scenariusz, w którym dzieci w szkołach będą uczyły się na zmianę, gość RMF FM ocenił, że "jest to jakieś rozwiązanie, aczkolwiek to są rozwiązania techniczne, które będą rozważane także razem z GIS". "Myślę, że jego opinia będzie bardzo ważna i wiążąca w tej kwestii" - dodał.

