"Wielki Tydzień, który rozpoczęliśmy, jest w obecnej sytuacji epidemii szczególną zachętą do ożywienia naszej nadziei i zaufania Bogu. To najważniejszy tydzień w roku, w którym przeżywamy najistotniejsze prawdy wiary" - podkreślił sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, bp Artur Miziński.

W informacji przekazanej przez biuro prasowe Episkopatu Polski, bp Miziński zachęcił wszystkich do szczególnie intensywnej modlitwy w tym czasie.

Sekretarz KEP przypomniał, że z powodu rygorów i ograniczeń sanitarnych, Wielki Tydzień i kończące go Triduum Paschalne większość wiernych będzie przeżywała bez obecności na mszach świętych, liturgiach i nabożeństwach sprawowanych w kościołach.

"Ta sytuacja nie może nas uśpić i pozbawić możliwości rozważania męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Włączajmy się duchowo w modlitwę Kościoła w naszych domach poprzez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe, prowadzone ze świątyń. Odprawiajmy w rodzinach nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej, módlmy się różańcem, czytajmy Pismo Święte" - zachęcił bp Miziński.

Apel do wiernych

Podkreślił jednocześnie, że "transmisje nigdy nie zastąpią realnego sprawowania sakramentów", ale w tych dniach są dla większości jedynym dostępnym sposobem duchowego łączenia się i tworzenia wspólnoty modlącego się Kościoła.

"Dlatego starajmy się wzbudzać w sobie pragnienie i tęsknotę za realnym spotkaniem z Chrystusem, szczególnie w sakramencie pojednania i pokuty oraz Eucharystii. Skorzystajmy z wielu inicjatyw naszych duszpasterzy, którzy w tych trudnych dniach chcą być razem ze swoimi wiernymi i posługiwać im sakramentalnie, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, higieny i przepisów obowiązujących w czasie epidemii" - zaapelował sekretarz KEP.

Bp Miziński podkreślił, że ważne jest, by w okresie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy przekazywać prawdy wiary dzieciom i młodzieży. "To zadanie staje szczególnie przed rodzicami i opiekunami, którzy dając świadectwo własnej wiary i przeżywania czasu paschalnego, zachęcają swoje dzieci do uczestnictwa w modlitwie. Objaśniajmy im znaczenie symboli i znaków związanych z Triduum Paschalnym" - dodał.

Wielki Czwartek i Wielki Piątek w obliczu koronawirusa

Sekretarz Episkopatu Polski zachęcił do tego, by w Wielki Czwartek szczególnie modlić się w intencji swoich duszpasterzy, a w Wielki Piątek adorować krzyż, który w domach można postawić w centralnym miejscu.

"W dniu, w którym wspominamy śmierć Jezusa, obowiązuje post ścisły. Oprócz uczestnictwa w liturgii Męki Pańskiej poprzez transmisje, włączmy się w Drogę Krzyżową z papieżem Franciszkiem, która będzie transmitowana z Watykanu" - powiedział bp Miziński.

Co ze święceniem pokarmów?

"W tym roku, w Wielką Sobotę, z powodu epidemii, nie możemy święcić pokarmów. Zamiast tego zachęcam, by ojciec rodziny lub inna osoba pobłogosławili je przed uroczystym śniadaniem w Niedzielę Wielkanocną. Treść takiego błogosławieństwa jest m.in. na stronie Episkopatu Polski i stronach diecezjalnych" - wskazał sekretarz KEP.

"Kulminacją liturgii Wielkiego Tygodnia jest Wigilia Paschalna i msza święta rezurekcyjna w wielkanocny poranek, które przynoszą radość zmartwychwstania, czyli zwycięstwa nad śmiercią i cierpieniem. W najbliższych dniach Kościół poprzez liturgię chce wlewać w nasze serca nadzieję, dawać pokój i pocieszenie; chce ogłaszać prawdę, że Chrystus zmartwychwstał i to Jemu powinniśmy zawierzać nasze życie, nasze dziś i naszą przyszłość" - podkreślił bp Miziński.