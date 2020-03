Policyjna akcja poszukiwania pacjenta z podejrzeniem koronawirusa w Białymstoku. Mężczyzna opuścił szpital i udał się do centrum miasta. Funkcjonariusze w strojach ochronnych zatrzymali "uciekiniera", a karetka przetransportowała go z powrotem do placówki.

Zdjęcie Po "uciekiniera" musiała przyjechać karetka /Wojtek Jargiło /PAP

Mężczyzna - jak określają lekarze - był z grupy ewentualnego zakażenia koronawirusem. Czekał na wizytę.



Udało się sporządzić jego rysopis. Dane zostały przekazane patrolom, a także pracownikom miejskiego monitoringu. Mężczyznę udało się namierzyć dzięki ich pomocy.



W centrum Białegostoku policjanci interweniowali w strojach ochronnych. Mężczyznę udało się zatrzymać. Wezwano karetkę, która przetransportowała go do szpitala.

W Polsce liczba zakażonych wzrosła do 61. Jedna osoba nie żyje. Resort zdrowia o pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem poinformował 4 marca. Był to mężczyzna, który przyjechał z Niemiec autokarem. Trafił on do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze.

Krzysztof Zasada