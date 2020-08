Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar przyznał w rozmowie z Polsat News, że powrót restrykcji w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa możliwy jest w 25 powiatach. Zapowiedział też, że wstępne wytyczne dla szkół mogą pojawić się już jutro.

Zdjęcie W ostatnich dniach wzrasta liczba zakażonych koronawirusem w Polsce /Lukasz Dejnarowicz /Agencja FORUM

Powrót restrykcji nie będzie miał charakteru ogólnopolskiego. "W ostatni piątek zapadła kluczowa decyzja, że oprócz rejestracji wesel i przepisów związanych z maseczkami, powrót do lockdownów, wprowadzania obostrzeń będzie się odbywał regionalnie" - zapewnił na antenie Polsat News rzecznik GIS.

Reklama

"Gdyby przyjąć wskaźnik aktualnych przypadków na tysiąc mieszkańców, to widać wyraźnie, że około 25 powiatów znacząco odstaje od reszty kraju. Jeśli te wskaźniki będą się pogarszać, to w tych powiatach dojdzie do powrotu niektórych restrykcji" - zapowiedział Jan Bondar.

Co ze szkołami? Odpowiadając na to pytanie rzecznik GIS zdradził: "w najbliższych dniach, być może już jutro, MEN ogłosi wstępne wytyczne dla szkół".

Jak wskazał również w szkołach ograniczenia miałyby mieć charakter raczej regionalny. Powrót nauczania zdalnego miałby nastąpić tylko w miejscach, gdzie sytuacja epidemiczna jest trudna.

Wideo Możliwy powrót restrykcji. Wstępne wytyczne dla szkół nawet jutro