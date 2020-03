Dziewięciu policjantów z komisariatu w Gdyni trafiło na kwarantannę, po tym jak wspomagający funkcjonariuszy żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej poczuł się źle i miał objawy COVID-19. Policja czeka na wyniki testów u żołnierza.

Zdjęcie Służby podczas kontroli osób przebywających na kwarantannie /Piotr Hukalo /East News

Jak potwierdził w środę naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Gdyni Jarosław Biały, dziewięciu funkcjonariuszy komisariatu w Gdyni Redłowie trafiło na domową kwarantannę, po tym jak jeden z wspomagających ich w służbie żołnierzy WOT poczuł się źle.

Reklama

"Żołnierz WOT miał około 40 stopni gorączki i bóle mięśniowe. Czuł się źle. Została przewieziony do szpitala i pobrano mu wymaz do badania na obecność koronawirusa. Czekamy na wyniki. Do tego czasu nasi funkcjonariusze, którzy mieli z nim kontakt, będą na domowej kwarantannie - powiedział Biały.

Łącznie w województwie pomorskim odnotowano do tej pory 22 przypadki zachorowań na COVID-19. 18 osób przebywa w izolacji domowej.