Koronawirus. GIF ostrzega przed "lekami łagodzącymi objawy COVID-19"

Przed produktami sprzedawanymi jak preparaty, które zapobiegają lub nawet leczą COVID-19, ostrzega w specjalnym komunikacie Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Według specjalistów, na rynku oferowanych jest coraz więcej produktów prezentowanych jako specyfiki, które mogą łagodzić zakażenie koronawirusem. Tymczasem często szkodzą pacjentom.

Główny Inspektor Farmaceutyczny podkreśla, że oferowane produkty mogą być przedstawiane jako suplementy diety, inne produkty spożywcze, produkty rzekomo będące lekami, wyroby medyczne lub szczepionki.

"Produkty, które reklamowane są, ze wskazaniem, że leczą, łagodzą, diagnozują lub zapobiegają chorobie COVID-19, ale ich bezpieczeństwo i skuteczność nie zostały udowodnione odpowiednimi badaniami, mogą szkodzić pacjentom. Stosowanie tych produktów może prowadzić do opóźnień w uzyskaniu właściwej diagnozy i w leczeniu COVID-19 jak i innych schorzeń. Mogą one również powodować przerwanie odpowiedniego leczenia przez Pacjentów, prowadząc do zagrożenia zdrowia i życia" - czytamy w komunikacie.

GIF apeluje, by nie kupować leków niewiadomego pochodzenia w internecie, na aukcjach i od sprzedawców prywatnych. Ostrzega także, by nie próbować leczyć się produktami, których skuteczność nie jest potwierdzona.

"W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zapobiegania, diagnostyki i leczenia COVID-19 prosimy postępować zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego lub skorzystanie z infolinii 800 190 590" - sugeruje GIF.

Michał Dobrołowicz



