Koronawirus i nowe ograniczenia. Co wolno, a czego nie

Czy mogę wyjść na spacer? Czy wolno jeździć na rowerze? Mogę pobiegać? A co z dojazdami do pracy? Wyjaśniamy, co - zgodnie z nowym rozporządzeniem wydanym w związku z epidemią koronawirusa - wolno, a czego nie.

Zdjęcie Zakupy w czasie epidemii koronawirusa, Kraków, 24 marca 2020 / Omar Marques /Getty Images

By ograniczać rozprzestrzeniania się koronawirusa, rząd zdecydował o wprowadzeniu nowych zasad bezpieczeństwa. Jedna z nich zakłada, że nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi m.in. zakupem jedzenia, lekarstw, dojazdu do pracy czy opieki nad bliskimi. Co ważne - przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Jak tłumaczył podczas konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski, za złamanie zasad będą groziły mandaty.



"Skupimy się przede wszystkim na większych grupach młodych ludzi na powietrzu, a także na kontrolowaniu środków transportu miejskiego" - wyjaśniał zaś w rozmowie z RMF FM komendant główny policji Jarosław Szymczyk.



- Do kiedy będą obowiązywać dodatkowe ograniczenia?

Do soboty 11 kwietnia 2020 r.

- Dlaczego wprowadzane są dodatkowe ograniczenia?

W Polsce coraz więcej osób jest zarażonych koronawirusem. Wciąż jednak mamy lepszą sytuację niż inne kraje w Europie i na świecie. Podjęta przez polski rząd decyzja o wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń ma za zadanie jak najszybciej zwalczyć koronawirusa w Polsce. Wprowadzenie ograniczeń na wczesnym etapie może pozwolić uniknąć sytuacji z Włoch, czy Hiszpanii.

- Czy komunikacja miejska będzie funkcjonować normalnie?

Tak. Nie zostaje zawieszona. Dla bezpieczeństwa pasażerów wprowadzono jednak pewne ograniczenia. Środek publicznego transportu może przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących. A więc jeśli miejsc siedzących jest w danym pojeździe 70, to na jego pokładzie może być jednocześnie maksymalnie 35 osób.

- Czy przez wprowadzone ograniczenie będę mógł uczestniczyć w nabożeństwie w kościele?

Tylko w zakresie limitu osób. Ograniczenia w przemieszczaniu się nie dotyczą osób, które chcą uczestniczyć w sprawowaniu kultu religijnego. Wprowadzono jednak nowe zasady - na danym terenie lub w danym obiekcie może znajdować się, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 osób (wyłączając z tego osoby sprawujące posługę).



- Czy mogę wyjść na spacer do parku lub lasu, wyjść z dziećmi na plac zabaw?

Przepisy odnoszą się do niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób (maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem rodzin). Zalecamy, aby ograniczać tego typu wyjścia do niezbędnego minimum. Ograniczenia dotyczą natomiast placów zabaw, które są miejscem gromadzenia się różnych osób, a tym samym wysokiego ryzyka zakażenia.

Zdjęcie Mimo stanu zagrożenia, piękna pogoda przyciągała warszawiaków do parków i lasów, zdjęcie z 18 marca 2020 / ot. Jakub Kamiński/East News / East News

- Jestem rolnikiem. Czy mogę wykonywać swoją pracę normalnie?

Tak. Ograniczenie w przemieszczaniu się nie dotyczy prowadzenia działalności rolniczej, wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej i prac w gospodarstwie rolnym, a także zakupów towarów i usług związanych z tymi aktywnościami (np. zakup nawozów sztucznych przez rolników, czy zakup towarów do sklepu spożywczego prowadzonego przez indywidualnego przedsiębiorcę).

- Czy sklepy spożywcze i apteki będą otwarte?

Tak. Nie zamyka się sklepów spożywczych, aptek, banków, pralni i drogerii.

- Opiekuję się starszą osobą. Czy przez wprowadzone ograniczenia będę mógł jej pomagać?

Tak. Nadal będzie można pomagać takiej osobie.

- Nie mogę pracować zdalnie. Czy mogę przemieszczać się do miejsca pracy?

Tak. Ograniczenia w przemieszczaniu się nie dotyczą pracowników w drodze do i z pracy.

- Czy restauracje nadal będą mogły wydawać posiłki na wynos?

Tak nadal będą mogły prowadzić tego typu usługi.

- Dojeżdżam do pracy. Czy muszę mieć zaświadczenie od pracodawcy w razie kontroli?



Nie. W przypadku ewentualnej kontroli należy poinformować funkcjonariuszy o celu podróży - czy jedziemy do pracy, czy wracamy z niej, a także miejscu wykonywania obowiązków zawodowych.

- Czy złamaniem obostrzeń jest samodzielne uprawianie sportu na zewnątrz, w tym rekreacyjna jazda na rowerze?

Przepisy pozwalają wychodzić z domu m.in. w celu realizacji niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć np. jednorazowe wyjście w celach sportowych. Należy jednak pamiętać m.in. o zachowaniu odpowiedniej odległości od innych.



Czy mogę biegać?

Przepisy pozwalają wychodzić z domu m.in. w celu realizacji niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć np. jednorazowe wyjście w celach sportowych. Należy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od innych oraz o tym, że powinniśmy uprawiać sport w grupie maksymalnie dwuosobowej (nie dotyczy to jednak rodzin).

W jakim zakresie obowiązują ograniczania w przemieszczaniu się?



- Do 11 kwietnia obowiązuje zakaz przemieszczania się za wyjątkiem:



drogi do i z pracy,

wolontariatu w walce z koronawirusem,

niezbędnych spraw życia codziennego,

uczestnictwa w wydarzeniach religijnych, w których nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób (wyłączając z tego osoby sprawujące posługę).

Co to znaczy "niezbędne sprawy życia codziennego"?



- To na przykład konieczność wizyty u lekarza, zrobienia zakupów, wykupienia leków.



Źródło: www.gov.pl