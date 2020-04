Udogodnienie dla uczniów i rodziców. Na czas zawieszenia zajęć wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki udostępnili bezpłatnie elektroniczne wersje podręczników - informuje resort edukacji. Dostępne są też inne materiały dydaktyczne.

Od 12 marca do 10 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach i przedszkolach są zawieszone. Od środy 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość.



Aby ułatwić naukę z domu, wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki zdecydowali o udostępnieniu jak największej liczby elektronicznych wersji podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Jak podaje resort edukacji, są to materiały, które umożliwiają realizowanie podstawy programowej i rozwijanie kluczowych kompetencji przy kształceniu na odległość. Poza elektroniczną wersją podręczników wydawcy udostępnili również inne materiały i narzędzia dydaktyczne.

Wszystkie materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej można znaleźć na stronach wydawców, są to: Cambridge University Press, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Grupa MAC S.A., Klett Polska, Macmillan, Nowa Era, Oxford University Press, Pearson, PWN Wydawnictwo Szkolne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.

Linki do stron wydawców można znaleźć na stronie MEN.