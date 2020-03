Dwie mieszkanki powiatu gnieźnieńskiego otrzymały po 5 tys. zł kary za złamanie kwarantanny. Kobiety mimo zakazu dwukrotnie opuściły miejsce zamieszkania m.in. po to, by zawieźć psa do weterynarza.

Oficer prasowy gnieźnieńskiej policji asp. sztab. Anna Osińska poinformowała w poniedziałek, że obecnie na terenie powiatu gnieźnieńskiego kwarantanną domową objętych jest około 100 osób, które wróciły z zagranicy.

Dwie mieszkanki powiatu gnieźnieńskiego zostały ukarane po tym, jak 15 marca policjanci pojechali sprawdzić, czy stosują się do zasad kwarantanny. "Niestety, nie zastali ich w domu. Okazało się, że wraz z innymi osobami znajdowały się 200 metrów dalej. Gdy zobaczyły radiowóz, wróciły do domu. Policjanci poinformowali je o konieczności przestrzegania kwarantanny" - przekazała Osińska.

Kobiety dwukrotnie złamały kwarantannę

Za przebywanie poza domem mimo obowiązku kwarantanny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie nałożył na kobiety karę administracyjną w wysokości po 5 tys. zł. W niedzielę policjanci asystowali inspektorom sanitarnym podczas dostarczania decyzji kobietom, które złamały zakaz opuszczania domu. "Okazało się, że 20 marca kobiety również złamały ten zakaz. Poszły z psem do weterynarza. O tym fakcie policjanci również powiadomili Powiatowego Inspektora Sanitarnego" - podała Osińska.

Kwarantanna w Wielkopolsce

Aktualnie na terenie Wielkopolski objętych kwarantanną domową jest ponad 3,5 tys. osób. W piątek rząd, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, podwyższył kary za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny z 5 tys. zł do 30 tys. zł.