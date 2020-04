Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek rano o 99 nowych przypadkach koronawirusa. Jednocześnie resort przekazał wiadomość o śmierci kolejnych czterech osób. Tym samym łączna liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 4201 osób, z czego 98 zmarło.

"Mamy 99 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych" - przekazał resort zdrowia w porannym komunikacie.

Ministerstwo potwierdziło także informacje o śmierci czterech osób: 40-letniej kobiety hospitalizowanej w Krotoszynie, 87-letniego mężczyzny ze szpitala w Tychach, 61-letniego mężczyzny hospitalizowanego we Wrocławiu i 75-letniego mężczyzny, który zmarł w Łańcucie.

Równocześnie resort podał, że nowe przypadki dotyczą: 18 osób z woj. śląskiego, 14 osób z woj. małopolskiego, 12 osób z woj. wielkopolskiego, 10 osób z woj. świętokrzyskiego, dziewięciu osób z woj. dolnośląskiego, ośmiu osób z woj. pomorskiego, sześciu osób z woj. podlaskiego, sześciu osób z woj. opolskiego, sześciu osób z woj. lubelskiego, czterech osób z woj. zachodniopomorskiego, trzech osób z woj. podkarpackiego i trzech osób z woj. warmińsko-mazurskiego.

Tym samym łączna liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 4201 osób, z czego 98 zmarło.



Województwo podlaskie

Nowe przypadki, o których we wspólnym komunikacie poinformował wojewoda podlaski i wojewódzki inspektor sanitarny, to dwie starsze kobiety i dwie kobiety w sile wieku z powiatu bielskiego. Są one hospitalizowani w szpitalu w Bielsku Podlaskim - podano w komunikacie.

Kolejnych dwóch zakażonych to młodzi mężczyźni, jeden z powiatu zambrowskiego, drugi - z hajnowskiego. Przebywają oni w izolacji domowej.

Województwo małopolskie

Badania laboratoryjne potwierdziły kolejne zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u ośmiu kobiet i sześciu mężczyzn w wieku od 16 do 95 lat.

Siedem osób pochodzi z powiatu brzeskiego, cztery z Krakowa. Choruje także jedna osoba z pow. tatrzańskiego, jedna z pow. bocheńskiego i jedna z pow. krakowskiego. Tylko czterech chorych jest hospitalizowanych, pozostali przebywają w izolacji.

Województwo zachodniopomorskie

Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan, wśród zakażonych są dwie kobiety z powiatu kołobrzeskiego. Jedna w średnim wieku, hospitalizowana obecnie w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie, druga to młoda osoba, przebywająca w izolacji domowej.

Kolejne zakażone koronawirusem to starsza kobieta ze Szczecina, która jest hospitalizowana w szczecińskim szpitalu wojewódzkim i kobieta w średnim wieku z powiatu polickiego.

Województwo warmińsko-mazurskie

Służby wojewody warmińsko-mazurskiego poinformowały, że obecnie zdiagnozowane przypadki dotyczą młodego mężczyzny oraz kobiety i mężczyzny w średnim wieku. Wszyscy pochodzą z powiatu iławskiego a zakażenie odbyło się poprzez tak zwaną transmisję lokalną. Chorzy pozostają w domach.



Województwo podkarpackie

Jak poinformował w komunikacie Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dr Adam Sidor, w poniedziałek w szpitalu w Łańcucie zmarł pacjent w starszym wieku. Wśród nowych przypadków zakażeń jest starsza kobieta z pow. rzeszowskiego, która została objęta izolacją. Dwie kolejne osoby to starsza kobieta z pow. przeworskiego i kobieta w sile wieku z pow. rzeszowskiego. Obie są hospitalizowane.

Województwo świętokrzyskie

"Wśród zakażonych jest 9 osób z powiatu kieleckiego: 8 mężczyzn (4 młodych i 4 w sile wieku) oraz kobieta w sile wieku, a także starszy mężczyzna z powiatu raciborskiego w województwie śląskim, hospitalizowany w jednym ze świętokrzyskich szpitali" - poinformowała Ewa Łukomska, rzecznik wojewody świętokrzyskiego.

Województwo wielkopolskie

W Krotoszynie z powodu COVID-19, zmarła 40-letnia kobieta. W Wielkopolsce odnotowano kolejne 12 przypadków zakażenia, w tym u dwójki dzieci. Jeden chłopiec z powiatu kaliskiego przebywa w szpitalu w Warszawie, drugi - z powiatu złotowskiego -jest hospitalizowany w Poznaniu. Zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono także u dwóch osób z powiatu gostyńskiego, 47-letniej kobiety hospitalizowanej w szpitalu w Kaliszu i 78-letniej pacjentki leczonej w szpitalu w Koninie.

Dwóch mężczyzn z powiatu poznańskiego w wieku 30 i 38 lat przebywa w kwarantannie, podobnie jak dwoje mieszkańców powiatu krotoszyńskiego w wieku 50 lat, 27-letni mężczyzna z powiatu gnieźnieńskiego i 48-letni mieszkaniec powiatu pilskiego.

Województwo pomorskie

Badania wykazały obecność patogenu u trzech mieszkańców Gdańska - starszej kobiety oraz mężczyzny i kobiety w średnim wieku, a także trzech mieszkańców powiatu wejherowskiego - kobiet w starszym i średnim wieku oraz młodego mężczyzny. Wśród nowych zakażonych jest też starsza kobieta z powiatu gdańskiego i młody mężczyzna z powiatu kartuskiego. Ich stan zdrowia jest dobry.

Województwo śląskie

W Tychach zmarł 87-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu wodzisławskiego.



Na oddział zakaźnym szpitala w Zawierciu trafiły nastolatka oraz starsza kobieta - obie są mieszkankami Zawiercia. W szpitalu zakaźnym w Tychach leczyć się będzie młody mieszkaniec Katowic. Tam także pozostanie starszy mieszkaniec Mysłowic. Z kolei w Chorzowie przebywa kobieta w średnim wieku z powiatu będzińskiego. Cztery osoby przebywają w szpitalu w Bytomiu, a jedna w Częstochowie.

W swoich domach przebywają: mieszkaniec powiatu cieszyńskiego w średnim wieku, mieszkaniec Bytomia w sile wieku, dwaj mężczyźni z Chorzowa w średnim wieku, dwaj mężczyźni z Katowic - w sile wieku i w średnim wieku - oraz mężczyzna i kobieta z powiatu myszkowskiego - oboje w sile wieku.

Województwo opolskie

Według danych wojewody opolskiego, nowi zakażeni to trzy kobiety i trzech mężczyzn pochodzące z powiatu oleskiego, głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego i strzeleckiego. Z tej grupy tylko jedna osoba - starsza kobieta - została hospitalizowana w szpitalu zakaźnym. Pozostała piątka przebywa w kwarantannie domowej.



Województwo dolnośląskie

W województwie dolnośląskim zdiagnozowano dziewięć nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Osoby te pochodzą z Wrocławia i Jeleniej Góry oraz powiatów: milickiego, trzebnickiego, jeleniogórskiego.

W szpitalu we Wrocławiu zmarł 61-letni mężczyzna.