Urząd pocztowy w wielkopolskim Żelazkowie w powiecie kaliskim został zamknięty. Przyczyną jest wykrycie koronawirusa u jednego z pracowników - powiedziała w środę rzecznik prasowa Poczty Polskiej w Poznaniu Justyna Siwek.

Zdjęcie Skrzynka pocztowa; Zdj. ilustracyjne /Krzysztof Kaniewski /Reporter

Działalność placówki pocztowej w Żelazkowie została zawieszona do odwołania w związku z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 u jednego z pracowników. Jak informuje rzecznik prasowy Justyna Siwek, placówka została zdezynfekowania we wtorek ,a siedmiu pracowników urzędu pocztowego przebywa na kwarantannie domowej do 27 kwietnia.

"Pracownik z wynikiem pozytywnym nie jest pracownikiem bezpośredniej obsługi klientów" - dodała Siwek.

Obsługę klientów realizują urzędy pocztowe w Blizanowie, Stawiszynie i Kaliszu. Urząd pocztowy w Żelazkowie jest drugą placówką w Wielkopolsce, którą dotknął koronawirus.

"Mamy jeszcze przypadek zakażonego pracownika w Perzowie, ale tam placówka jest już czynna" - poinformowała Justyna Siwek.