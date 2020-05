"Sytuacja na Śląsku jest opanowana, jest pod kontrolą" - powiedział w sobotę (16 maja) w Katowicach premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Zapewnił też, że nie ma mowy o izolacji województwa śląskiego.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej przed budynkiem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach /Andrzej Grygiel /PAP

Szef rządu podziękował przedstawicielom służb sanitarnych i medycznych z całego kraju, którzy przybywają z pomocą do woj. śląskiego.

Niewielka transmisja pozioma

Premier poinformował, że spotkał się też z "ozdrowieńcami" - osobami, które zostały wyleczone, a testy na obecność koronawirusa dały wynik negatywny. Podkreślił w tym kontekście, że "transmisja pozioma" poza sektorem górniczym jest w woj. śląskim niewielka.

"Nie ma mowy o izolacji Śląska"

Morawiecki zaznaczył, że w każdym miejscu, w którym wykryte zostanie ognisko koronawirusa, należy izolować osoby zakażone.

"Ale nie ma mowy o izolacji Śląska, czy województwa śląskiego. Nie ma na to mojej zgody, nie ma na to zgody rządu. Mamy zasadę solidarnościową - jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" - dodał.

Powrót do pracy w kopalniach

Premier przekazał też, że w najbliższych dniach będzie można wracać do pracy w kopalniach.

"Od poniedziałku, wtorku będzie można wracać do pracy w kopalniach, to jest bardzo ważne, ponieważ względy produkcyjne, względy bezpieczeństwa zmuszają do tego, żeby utrzymywać kopalnie w ruchu przynajmniej na minimalnym poziomie" - mówił szef rządu.

Morawiecki podkreślił, że górnicy chcą pracować i od początku przyszłego tygodnia będzie można zwiększyć produkcję w tych kopalniach, gdzie nie została ona zupełnie zatrzymana. Natomiast w kopalniach, gdzie produkcja praktycznie "zamarła" - jak mówił Morawiecki - będzie można wrócić do pracy, na początek przynajmniej na jedną zmianę.

"W gospodarce wychodzimy z dołka"

"Uratowaliśmy setki, tysiące miejsc pracy - na Śląsku, w Zagłębiu, w całym województwie śląskim - poprzez tarczę finansową, antykryzysową. Ta pomoc dociera w ciągu kilku godzin, w ciągu kliku dni" - mówił też Morawiecki w Katowicach.

Podkreślił, że pomoc w ratowaniu miejsc pracy nie dotyczy tylko górnictwa, ale setek tysięcy miejsc pracy poza górnictwem. "Micro firmy, małe firmy, średnie firmy - to tam idzie pomoc państwa. Miliardy złotych codziennie na ratowanie miejsc pracy" - powiedział.

Premier zaznaczył, że pomoc państwa dla gospodarki jest wysoko oceniania - jako jedna z najskuteczniejszych w Europie - przez instytucje międzynarodowe, takie jak: Komisja Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. "To jest ważne, bo tu na Śląsku musi wrócić życie gospodarcze do stanu co najmniej takiego, jak do stanu przez koronawirusem" - podkreślił premier.

Mówiąc o odmrażaniu gospodarki, zapewnił: "Ruszy polski eksport i nasza polska gospodarka będzie znowu błyszczała". "Wychodzimy z tego dołka, wychodzimy z trudnej epidemicznej sytuacji we właściwy sposób. Są to działania bardzo profesjonalne, takie, które spowodują, że już wkrótce na kopalniach będzie można pracować, ale też, że ratujemy setki tysięcy miejsc pracy tu na Śląsku, w całym województwie, we wszystkich innych branżach" - zapewnił Morawiecki.