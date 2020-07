Śląski sanepid zidentyfikował powody rozbieżności w statystykach zakażeń prowadzonych przez powiatowe i wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną w regionie. Kontrola ma zweryfikować łączną statystykę - poinformował wojewódzki inspektor Grzegorz Hudzik.

O rozbieżnościach informowały w ostatnich tygodniach regionalne media. Jeszcze w sobotę (11 lipca) katowicki dodatek do "Gazety Wyborczej" pisał, że Ministerstwo Zdrowia informowało o 77 nowych przypadkach zakażenia w woj. śląskim, natomiast po zsumowaniu liczby przypadków zgłoszonych przez powiatowe stacje sanepidu miało wychodzić, że region ma 99 nowych zakażonych.

Z tego względu, według wyliczeń "GW", od początku epidemii w woj. śląskim według oficjalnych statystyk zachorować do soboty miało 13 748 osób, natomiast według danych z powiatowych stacji sanepidu liczba przypadków wyniosła już 14 769.

Sanepid tłumaczy się z rozbieżności

Już w poprzednich dniach przedstawiciele sanepidu tłumaczyli to niektórymi danymi z powiatów, które nie trafiały do statystyki wojewódzkiej.

Pytany o tę kwestię Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach Grzegorz Hudzik powiedział we wtorek, że rozbieżność ta istnieje z kilku powodów.

Do statystyk powiatowych trafiają np. zachorowania z badań wykonywanych komercyjnie, wykonywanych na zlecenie pracodawców zagranicą lub hospitalizacje mieszkańców regionu odbywające się poza jego granicami.

"Te wyniki nie trafiały bezpośrednio do naszej wojewódzkiej stacji, tylko poprzez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. Oni to wykazywali, a tymczasem my bazowaliśmy na tym, co raportowały nam laboratoria - i powstała statystyczna różnica" - zaznaczył Hudzik.

Kontrola

"Prostujemy tę sytuację. Zamknęliśmy w tym momencie przeszłość, czyli okres, w którym dochodzić mogło do takich rozbieżności w danych epidemiologicznych. Raportujemy na podstawie bieżących informacji, które spływają do powiatowych stacji. Jednocześnie wystąpiłem z prośbą o kontrolę w tym obszarze do Głównego Inspektora Sanitarnego i aktualnie ta kontrola trwa" - dodał.

Jak uściślił, obecnie w wojewódzkiej bieżącej statystyce ujmowane są wszelkie dane ze stacji powiatowych, które dotąd do regionu nie spływały.

Natomiast te dane, które nie zostały zgłoszone, są oddzielnie raportowane, będąc przedmiotem kontroli Głównego Inspektora Sanitarnego. "Dopiero na podstawie weryfikacji wszystkich tych przypadków, dane te zostaną uzupełnione" - zadeklarował Hudzik.

Koronawirus na Śląsku

Według aktualnych danych sanepidu w woj. śląskim - gdzie zanotowano najwięcej w kraju zakażeń - do wtorku koronawirusa wykryto u 13 tys. 942 osób, z których 365 zmarło.

W regionie wyzdrowiało 10 tys. 315 osób, czyli blisko 74 proc. wszystkich zakażonych. W całym kraju we wtorek raportowano 38 tys. 457 zakażeń i 1588 zgonów.