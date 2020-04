Władze wielu krajów - m.in. Hiszpanii, Niemiec, Czech czy Iranu - przekazały najnowsze informacje na temat przypadków zakażeń koronawirusem i spowodowanych nim zgonów. W Hiszpanii dane dotyczące ofiar śmiertelnych to najniższy od 17 dni bilans dobowy w tym kraju. Największe jak dotąd wzrosty dobowe zarejestrowano z kolei na Węgrzech i w Rosji. W Iranie prawie cztery tysiące pacjentów jest w stanie krytycznym.

Zdjęcie Najnowsze dane na temat koronawirusa na świecie; na zdj. pracownicy domu pogrzebowego w Hiszpanii /Denis Doyle/Getty Images /Getty Images

Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zmarło 266 osób. Zdiagnozowano też 5323 nowe przypadki zakażenia. W sumie epidemia pochłonęła w tym kraju 2373 ofiary.

Podana liczba zidentyfikowanych zakażeń koronawirusem stanowi wzrost o 349 w stosunku do danych podanych w czwartek. Dobowa dynamika zakażeń rośnie od kilku dni. Łączna liczba osób zainfekowanych koronawirusem sięgnęła w Niemczech 113 525.

Najwięcej, bo 30 363 przypadki, zidentyfikowano w Bawarii. To 26 proc. wszystkich infekcji odnotowanych w kraju. W kraju związkowym na południowym wschodzie Niemiec zmarło dotychczas 703 osób. Mocno dotknięte epidemią są też dwa inne landy - Nadrenia Północna-Westfalia i Badenia-Wirtembergia.

Hiszpania

W Hiszpanii w ciągu minionej doby na COVID-19 zmarło 605 osób i zdiagnozowano 4576 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła do 15 843, a suma osób zakażonych to 157 022. Dane dotyczące zgonów to najniższy od 17 dni bilans dobowy w tym kraju.

W opublikowanym oświadczeniu hiszpańskie służby sanitarne wskazały też na słabnące dobowe przyrosty liczby zakażeń. Odnotowały, że o ile między środą (8 kwietnia) a czwartkiem (9 kwietnia) grono osób, u których stwierdzono koronawirusa, powiększyło się o 5756, o tyle w ciągu ostatniej doby - o 4576.

Według danych ministerstwa zdrowia Hiszpanii, w ciągu ostatnich 24 godzin wolniej przybywało osób wyleczonych - pomiędzy środą a czwartkiem były to 9144 osoby, a w ciągu ostatniej doby - 3503. Łącznie jest ich w całym kraju 55 668.

Najtrudniejsza sytuacja wciąż jest w Madrycie i Katalonii.

Belgia

Z kolei w Belgii liczba zgłoszonych ofiar śmiertelnych koronawirusa przekroczyła w piątek trzy tysiące. W ciągu minionej doby odnotowano 325 zgonów i 1684 nowe przypadki zakażenia. Zajętych jest niespełna 60 proc. łóżek na oddziałach intensywnej terapii.

Z informacji przedstawionych na codziennej konferencji prasowej przez ekspertów centrum kryzysowego ds. zdrowia publicznego (SPF) wynika, że w ostatnich 24 godzinach 462 osoby zostały przyjęte do szpitali, co wskazuje na utrzymujący się od pewnego czasu stabilny poziom. Jednocześnie 404 osoby zostały wypisane do domu.

W sumie w Belgii w powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 5610 osób (od czwartku przybyło 20), z czego 1268 znajduje się na intensywnej terapii (mniej o siedem w ciągu ostatniej doby). 58 proc. łóżek na OIOM-ach jest zajętych.

W piątek poinformowano w sumie o 496 zgonach, ale wśród nich są też te, które nie były zgłoszone wcześniej, a nastąpiły zwłaszcza w domach opieki we Flandrii; 114 zgonów miało miejsce minionej doby w szpitalach.

Ogólny bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa wynosi w piątek 3019 osób.

Czechy

Czeskie ministerstwo zdrowia podało natomiast, że w kraju zmarło już 113 osób zakażonych koronawirusem. W czwartek, 9 kwietnia, odnotowano osiem nowych zgonów. Wszystkie te ofiary śmiertelne to chorzy w wieku ponad 60 lat.

Liczba potwierdzonych przypadków nosicielstwa koronawirusa zwiększyła się w ciągu ostatniej doby o 257, do łącznie 5589.

309 spośród zarejestrowanych zakażonych osób uznano już za wyleczone. W czwartek w szpitalach przebywało 446 chorych, u 89 z nich wystąpił ciężki przebieg infekcji.

Od piątku w Czechach wprowadzono obowiązek badania co 14 dni na nosicielstwo koronawirusa wszystkich pracowników placówek opieki, co dotyczy przede wszystkim domów dla seniorów.

Węgry

Liczba osób, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem, wzrosła na Węgrzech w ciągu ostatniej doby do 1190, a zmarłych do 77. Liczba nowych wykrytych zakażeń wzrosła w ciągu doby o 210, a zmarłych o 11. Są to największe jak dotąd wzrosty dobowe na Węgrzech.

Do 151 wzrosła też liczba pensjonariuszy i pracowników największego budapeszteńskiego domu opieki dla osób starszych, u których stwierdzono zakażenie. Siedmioro spośród zakażonych zmarło. Według władz można spodziewać się dalszego wzrostu liczby osób zainfekowanych, gdyż nie skończono jeszcze pobierania próbek do testów od wszystkich spośród ponad 500 pensjonariuszy domu.

112 osób uznano dotychczas za wyleczone.

Ukraina

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby liczba zakażonych koronawirusem wzrosła o 311 - do 2203, a liczba zmarłych chorych na COVID-19 zwiększyła się o 12, do 69. 61 osób wyzdrowiało.

Najwięcej przypadków zakażenia zdiagnozowano do tej pory w obwodzie czerniowieckim (366), w Kijowie (348) i w obwodzie iwano-frankowskim (254).

Wśród zmarłych jest 40 kobiet i 29 mężczyzn. 80 proc. ofiar śmiertelnych cierpiało na choroby towarzyszące, w tym ciężkie schorzenia układu krążenia, cukrzycę, choroby nerek i płuc.

Rosja

W Rosji odnotowano w ciągu ostatniej doby 1786 przypadków zakażenia koronawirusem i łączna liczba infekcji zbliżyła się do 12 tysięcy - wynosi obecnie 11 917. Zmarły dotąd 94 osoby.

Wzrost zakażeń o ponad 1700 jest najwyższym odnotowanym dotąd w Rosji w ciągu jednej doby. Przez dwa ostatnie dni rejestrowano około 1100 nowych zachorowań. Podany w piątek bilans oznacza przyrost o 17,6 proc. - podał sztab.

W ciągu ostatniej doby zmarło w Rosji 18 pacjentów z COVID-19, a od początku pandemii - 94 osoby.

Wyzdrowiało dotąd 795 osób, w tym 97 w ciągu ostatniej doby.

Nadal najwięcej zachorowań jest w Moskwie - po wykryciu 1124 kolejnych chorych liczba zakażeń w stolicy Rosji przekroczyła w piątek 7,8 tysiąca. Łącznie zmarło tam 50 zakażonych koronawirusem osób.

Iran

W ciągu ostatniej doby w Iranie z powodu COVID-19 zmarło 122 osób. Epidemia w tym kraju pochłonęła już 4232 ofiary, a koronawirusem zakaziło się ponad 68 tys. ludzi.

Od czwartku zdiagnozowano 1972 nowych infekcji, łącznie wykryto ich 68 192. 3969 pacjentów jest w stanie krytycznym, a 35 465 chorych wyzdrowiało.

Iran pozostaje największym ośrodkiem pandemii koronawirusa na Bliskim Wschodzie.

Meksyk

W Meksyku odnotowano w ciągu ostatniej doby 20 kolejnych ofiar śmiertelnych i 260 nowych przypadków zakażenia. Wśród zmarłych są dwie kobiety w ciąży.

Do 4441 wzrosła liczba zainfekowanych, zmarły w sumie 194 osoby. Jedna z kobiet przed śmiercią urodziła dziecko - chłopiec miał początkowo problemy z oddychaniem i jest nadal "kruchy" - poinformował podczas konferencji prasowej wiceminister zdrowia Hugo Lopez-Gatell. Podkreślił, że kobiety w ciąży są niezwykle podatne na zakażenie koronawirusem. Obie miały nadwagę i choroby współistniejące.