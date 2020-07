W gminie Piszczac (woj. lubelskie) stwierdzono ognisko zakażeń koronawirusem. Sanepid w Białej Podlaskiej zaapelował o pilny kontakt do osób, które uczestniczyły w mszach świętych, odprawianych w dwóch kościołach na terenie tej gminy. O sprawie informują lokalne media.

Od kilku dni na terenie powiatu bialskiego odnotowano kilkanaście zakażeń koronawirusem. Jak informuje "Kurier Lubelski", większość przypadków dotyczy mieszkańców gminy Piszczac, jednak wciąż nie ustalono "pacjenta zero".

Lokalny sanepid prosi o pilny kontakt osoby, które uczestniczyły we mszach świętych w dwóch kościołach na terenie gminy: od 10 czerwca do 2 lipca w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Piszczacu oraz od 1 do 3 lipca w kościele p.w. NMP Królowej Polski w Kościeniewiczach.

Jak podaje "Kurier Lubelski", powołując się na informacje kurii, wśród zakażonych jest także proboszcz parafii w Kościeniewiczach.