Koronawirus. Opolski biskup ogranicza zakres uroczystości pogrzebowych

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego na terenie diecezji opolskiej ograniczono m.in. zakres uroczystości pogrzebowych oraz zawieszono posługę nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej. Treść dekretu biskupa Andrzeja Czai opublikowano na stronie diecezji.

Zgodnie z dekretem podpisanym przez biskupa diecezji opolskiej Andrzeja Czaję, ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, na terenie diecezji uroczystości pogrzebowe powinny zostać ograniczone do trzeciej stacji (przy grobie), w obecności grupy nie większej niż 50 osób, wliczając w to kapłana i pracowników firmy pogrzebowej. Msza pogrzebowa może się odbyć tego samego dnia lub w innym terminie, według tych samych zasad ograniczających liczbę osób w świątyni.

Zawieszone zostają wszelkie rekolekcje, misje, wyjazdy i spotkania formacyjne oraz konferencje dekanalne. Zawieszona zostaje posługa szafarzy nadzwyczajnych. Posługę wobec chorych mają pełnić jedynie duchowni, którzy - jak zaznaczono w dekrecie - "winni się jej oddać z wielką gorliwością".

Księża mają ograniczyć do minimum wyjazdy poza parafię, tak, by być do dyspozycji wiernych. Jednocześnie biskup zaleca przestrzeganie zasad higieny przed każdą czynnością liturgiczną.

Zapisy dekretu obowiązują do piątej niedzieli Wielkiego Postu, jednak biskup zastrzega, że ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną, terminy zakreślone w dekrecie mogą ulec zmianie.