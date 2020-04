W czwartek zostaną podane informacje odnośnie dalszych obostrzeń związanych z epidemią - stwierdził we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Rząd ma poinformować, co ze Świętami Wielkanocnymi, dostępem do sklepów, kwestią powrotu młodzieży do szkół oraz egzaminami.

"Wszelkie informacje dotyczące dalszych obostrzeń w kontekście Świąt Wielkanocnych oraz tego co się dzieje po świętach, w tym również decyzje dotyczące egzaminów (ósmoklasistów i maturalnych) zostaną ogłoszone w ten czwartek" - oświadczył rzecznik rządu w Polskim Radiu 24.

"W czwartek wszystkie te decyzje zarówno w zakresie kwestii działalności szkół oraz egzaminów, restrykcji dotyczących spraw dostępu do poszczególnych miejsc, takich jak sklepy będą ogłoszone w czwartek" - dodał.

Müller dopytywany czy należy się spodziewać dalszych obostrzeń podkreślił, że nie należy tego tak interpretować. "Tu chodzi o to, żeby rozstrzygnąć czy aktualne obostrzenia będą nadal kontynuowane i w jakiej formie" - zaznaczył.

Większość decyzji obowiązuje do Wielkanocy

Rzecznik rządu wskazał, że ta kwestia jest przedmiotem analiz podczas spotkań Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. "To jest kwestia raczej przedłużenia aktualnych restrykcji niż narzucania kolejnych" - podkreślił.

Przypomniał, że większość dotychczasowych restrykcji obowiązuje do okresu Świąt Wielkanocnych, dlatego - jak dodał - trzeba podjąć decyzję, na jaki okres mają być przedłużone i w jakim zakresie.

Müller był pytany czy zbliżające się egzaminy maturalne i ósmoklasistów się odbędą, ewentualnie czy ich termin ulegnie zmianie. "To zostanie ogłoszone w czwartek. Natomiast mogę zapewnić, że jeśli zostaną podjęte jakiekolwiek decyzje dotyczące przesuwania egzaminów, to zapewnimy odpowiedni termin do przygotowania się do kolejnego ewentualnie wyznaczonego terminu" - zadeklarował rzecznik rządu.

Jak długo potrwa kryzys wywołany przez koronawirusa?

Rzecznik rządu był też pytany o przewidywania, jak długo potrwa kryzys wywołany pandemią koronawirusa i sama epidemia.

Müller stwierdził, że w tej chwili nie ma nikogo, kto mógłby jednoznacznie to określić. "Natomiast widzimy i sami się przygotowujemy do takiego funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki, które będzie równolegle działało nawet w tej trudnej sytuacji" - zapowiedział. Dodał, że taki plan przedstawiła już np. Austria.

"W związku z tym my również tutaj w sektorach gospodarczych oraz w całym rządzie, z ministerstwem zdrowia również przygotowujemy taki plan wyjścia z tych dużych ograniczeń, które obecnie panują" - oświadczył Müller.

Zaznaczył, że kwestią do ustalenia i kwestią, która w tej chwili nie jest jeszcze jednoznaczna jest termin "kiedy zaczniemy wracać do tej nowej normalności"