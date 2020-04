W liście do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji apeluje o wzmocnienie bezpieczeństwa przed sklepami i rekompensaty od rządu dla sieci handlowych. Treść listu publikuje prasa branżowa.

Zdjęcie Kolejka do sklepu, zdj. ilustracyjne /Bartlomiej Kudowicz /Agencja FORUM

Jak czytamy w liście zamieszczonym przez "Wiadomości handlowe", prezes POHiD, skrytykowała najnowsze obostrzenia rządu.

Reklama

"W imieniu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji pragniemy wyrazić protest wobec faktu i trybu wprowadzenia niezwykle restrykcyjnych ograniczeń dla placówek handlowych. Na handel spadnie odium społeczne z powodu stosowania się do powyższych obostrzeń" - pisze prezes organizacji.

Krytyka dotyczy kilku kwestii: limitu osób w sklepie (trzy osoby na kasę), zapewnienia klientom jednorazowych rękawiczek i weryfikacji wieku klientów (od 10 do 12 w sklepie mogą przebywać tylko osoby starsze).

Boją się zamieszek

POHiD wskazuje, że obostrzenia mogą spotkać się z gwałtownymi reakcjami społecznymi. Organizacja przewiduje bowiem, że wielu klientów nie zdoła zrobić zakupów i będzie musiała wracać do sklepu kolejnego dnia.

"Możemy spodziewać się, zwłaszcza w okresie przedświątecznym, tłumów sfrustrowanych klientów, oczekujących na wejście do sklepów. W skrajnych przypadkach taka sytuacja może przerodzić się w poważne niepokoje społeczne i zamieszki przed placówkami handlowymi, co może stwarzać zagrożenie dla naszych pracowników. W zaistniałej sytuacji branża nie czuje się upoważniona do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za zarządzanie wymykającym się spod kontroli zgromadzeniem publicznym oraz za zapewnienie poszczególnym jednostkom bezpieczeństwa" - publikuje treść listu serwis.

Branża wskazuje także, że wprowadzone obostrzenia to dodatkowe koszty. Dlatego w liście zawarto postulaty:

1. Zniesienia wprowadzonego limitu klientów w placówkach handlowych

2. Zapewnienia przez rząd nieprzerwanych dostaw środków ochrony osobistej w postaci jednorazowych rękawiczek dla konsumentów - obecnie są one niedostępne na rynku

3. Zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju przed i w naszych placówkach handlowych poprzez obecność odpowiednich służb mundurowych, np. policji, celem egzekwowania ograniczeń i porządku

4. Rekompensaty ekonomicznej za zakupy środków ochrony osobistej dla konsumentów (rękawiczki i płyny dezynfekcyjne), które stanowią olbrzymi i nieprzewidziany koszt dla naszej branży

5. Rekompensaty za poniesione straty ekonomiczne w postaci obniżenia liczby obsługiwanych konsumentów ze względu na wprowadzone ograniczenia - spadek liczby klientów na poziomie 50%

6. Wydłużenia czasu na wprowadzenie ww. ograniczeń w placówkach handlowych, celem przygotowania placówek i zapewnienia odpowiedniej ilości służb do ich zabezpieczenia.