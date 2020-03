Uczestnicy sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" zostali zapytani, czy w związku z epidemią koronawirusa ograniczyli wychodzenie z domów.

Z badania wynika , że 23, 8 proc. Polaków w ogóle nie wychodzi z domu.



Najwięcej - 61,6 proc. - respondentów odpowiedziało, że wychodzi tylko wtedy, gdy jest to konieczne (na zakupy lub do pracy).



Niemal co dziesiąty - 9,8 proc. - badany stwierdził, że oprócz niezbędnych wyjść pozwala sobie na krótkie spacery dla relaksu.



4,8 proc. ankietowanych przyznało, że nie ograniczyło wyjść z domu w czasie epidemii.

