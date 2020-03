Dotychczasowy bilans koronawirusa w Polsce to 104 osoby zakażone, w tym trzy ofiary śmiertelne. Na świecie zakażonych jest już ponad 156 tys. osób. Odnotowano ponad 5,8 tys. zgonów. W związku z zagrożeniem epidemicznym i rozprzestrzenianiem się koronawirusa od północy w niedzielę na 10 dni Polska przywróciła kontrole na granicach z państwami UE. Od soboty w kraju obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Organizowane są loty dla Polaków, którzy przebywają za granicą, a chcą wrócić do domu. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.​

Zdjęcie Koronawirus w Polsce się rozprzestrzenia /Beata Zawrzel/REPORTER /Reporter

Z powodu zawieszenia działalności m.in. instytucji kultury Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracuje nad pakietem wsparcia tych instytucji oraz twórców i artystów, którzy ponieśli straty w związku z odwołaniem wydarzeń artystycznych i rozrywkowych.

Reklama

"Transmisje mszy świętych przeżywamy tak, jakbyśmy byli w kościele, skupiamy się na Eucharystii i nie robimy innych rzeczy, wykonujemy gesty liturgiczne np. znak krzyża, włączamy się w śpiew i odpowiadamy na wezwania celebransa" - przypomina rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

We Francji rozpoczęły się w niedzielę rano, mimo epidemii koronawirusa, wybory samorządowe. Do głosowania uprawnionych jest 47,7 mln obywateli francuskich. Druga runda zaplanowana jest na 22 marca.



Zdjęcie Lokale wyborcze we Francji zostały otwarte o godz. 8 rano mimo obowiązywania zakazu zgromadzeń powyżej 100 osób i zamykania szkół. / THEO ROUBY / AFP / AFP

Szczególnego wsparcia w tym czasie potrzebują seniorzy. Urząd Miasta Bydgoszczy uruchamia system pomocy w zrobieniu zakupów osobom starszym. Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem specjalnej infolinii, a zakupy podstawowych produktów zrobią i dostarczą wolontariusze.



Koronawirus dotarł też do Uzbekistanu. Tamtejszy resort zdrowia podał, że zainfekowana osoba wróciła z Francji.

Wciąż trudna sytuacja panuje we Włoszech. "Koronawirus nie zatrzymuje się, rośnie liczba przypadków w Lacjum, Piemoncie i Toskanii" - odnotował epidemiolog Paolo D’Ancona z Instytutu Zdrowia. Do tej pory we Włoszech zanotowano ponad 21 tys. przypadków zakażenia. Z powodu koronawirusa zmarło 1441 osób.



Koronawirus. Popularne miejsca turystyczne przed i w czasie epidemii 1 / 11 Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył, że koronawirus może być określany jako pandemia. Na zdjęciu: Sensō-ji – najstarsza świątynia buddyjska w Tokio Źródło: AFP Autor: CHARLY TRIBALLEAU udostępnij

Tak jak Polska, przepisy wjazdowe zaostrza Australia. Jak ogłosił w niedzielę premier Scott Morrison, od północy czasu lokalnego wszystkie osoby wjeżdżające do Australii będą musiały poddać się 14-dniowej kwarantannie.



Rządy regionów autonomicznych Portugalii, Madery i Azorów wprowadziły dla wszystkich osób przybywających na te atlantyckie archipelagi obowiązkową kwarantannę. Domagają się też od rządu w Lizbonie natychmiastowego zamknięcia granic kraju z powodu pandemii.

A jak wygląda sytuacja w Korei Południowej? Tam ponownie zmniejszyła się dzienna liczba nowych zakażeń koronawirusem. Jak podały w niedzielę władze sanitarne tego kraju, w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 76 nowych przypadków.



Są najnowsze dane z Chin, dotyczące zachorowań. W ciągu ostatniej doby odnotowano tam 20 nowych przypadków zakażeń koronawirusem i 10 ofiar śmiertelnych, wszystkie w Wuhan, stolicy prowincji Hubei. Poprzedniego dnia informowano o 11 nowych zakażeniach i 13 zgonach.



Zdjęcie Według oficjalnych statystyk, od początku epidemii w Chinach kontynentalnych zarejestrowano 80 844 zakażenia / NOEL CELIS/AFP / AFP

Koronawirus rozprzestrzenia się w Stanach Zjednoczonych. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio opiera się jednak wezwaniom, by zamknąć szkoły publiczne w związku z epidemią, mimo że liczba zakażeń w mieście wrasta, a frekwencja w szkołach spada. Oznajmił, że nie zrobi tego tak długo, jak to będzie możliwe.



"Polacy, którzy przekroczą granicę, będą poddani 14-dniowej kwarantannie, której trzeba bezwzględnie przestrzegać" - mówił w nocy z soboty na niedzielę wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. Osoby przekraczające granice otrzymają karty informacyjne, będą musiały też wypełnić kartę lokalizacyjną, w niej podać adres miejsca, w którym będą odbywać kwarantannę. Osoby, które nie mogą wskazać miejsca odbycia kwarantanny, odbędą ją w miejscu wyznaczonym przez wojewodę.

Znany hiszpański bloger, piszący pod pseudonimem Elentir, opublikował artykuł pt. "Przykład Polski wobec koronawirusa: co rząd hiszpański powinien był zrobić, a czego nie zrobił". W artykule porównuje sposoby reagowania na kryzys związany z epidemią przez rządy w Polsce i w Hiszpanii.

Dzisiaj niedziela, a więc dzień, w którym Polacy tłumnie zjawiają się w kościołach na mszach świętych. W związku z zagrożeniem związanym z nowym koronawirusem w Polsce biskupi w kraju udzielają jednak dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych do 29 marca. Msze będą jednak transmitowane online. Gdzie? Sprawdź!



Po sobotnim posiedzeniu sztabu kryzysowego w Estonii, drogi na największe estońskie wyspy na Bałtyku, w tym Saaremę i Hiumę, zostały zamknięte. Z powodu pandemii koronawirusa od 17 marca Estonia zamyka granice dla zagranicznych podróżnych.

Kilkuset naukowców z brytyjskich uniwersytetów i instytucji naukowych w dwóch opublikowanych w sobotę listach otwartych wezwało rząd Borisa Johnsona do wprowadzenia ostrzejszych działań w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19. Napisali oni, że liczba nowych zakażeń w Wielkiej Brytanii jest na podobnej trajektorii jak we Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemczech, wobec czego w następnych dniach sięgnie dziesiątków tysięcy.

Pierwsze potwierdzone przypadki zarażenia nowym koronawirusem odnotowano w Republice Konga i Republice Środkowoafrykańskiej.

Prefektura Domu Papieskiego ogłosiła, że uroczystości Wielkiego Tygodnia pod przewodnictwem papieża Franciszka odbędą się bez udziału wiernych. Wyjaśniono w nocie, że powodem tej decyzji jest obecny międzynarodowy kryzys epidemiologiczny. Czytaj o tym TUTAJ.

Zarażona koronawirusem jest natomiast żona szefa hiszpańskiego rządu Pedro Sancheza, Begona Gomez. Zarówno ona, jak i jej mąż, czują się dobrze.

Na obecność koronawirusa przebadał się prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jego test dał wynik negatywny. Informację tę przekazał w sobotę wieczorem czasu miejscowego lekarz amerykańskiego przywódcy, Sean P. Conley.

Stan zdrowia Donalda Trumpa był przedmiotem spekulacji, odkąd w czwartek okazało się, iż u brazylijskiego urzędnika, z którym przywódca USA spotkał się w ubiegły weekend, wykryto COVID-19.

Zdjęcie Prezydent USA Donald Trump / CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP / AFP

Z Londynu-Heathrow w niedzielę odbędzie się pierwszy rejs z Polakami w ramach operacja #LOTdoDomu zorganizowanej przez PLL LOT oraz rząd. Samolot ma wylądować w Warszawie około godz. 13.



Granice będą zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy będą musieli poddać się kwarantannie. W Polsce będą mogły lądować tylko loty czarterowe.



W związku z zagrożeniem epidemicznym i rozprzestrzenianiem się koronawirusa od północy w niedzielę na 10 dni przywrócona została kontrola na granicy z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Jej przekraczanie będzie możliwe tylko na 58 wyznaczonych przejściach. Ograniczony został też ruch na przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Więcej na ten temat TUTAJ.

W sobotę przed północą odnotowano w Polsce kolejny potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem. Łącznie badania laboratoryjnie dały dotąd pozytywny wynik u 104 osób, trzy z nich zmarły. Nowy przypadek dotyczy osoby z Opola.