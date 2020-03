Bilans koronawirusa w Polsce to 119 osób zakażonych, w tym trzy ofiary śmiertelne. Na świecie COVID-19 zdiagnozowano już u ponad 162 tys. osób. Odnotowano ponad 6 tys. zgonów. Od soboty (14 marca) obowiązuje w naszym kraju stan zagrożenia epidemicznego. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Polska przywróciła na 10 dni kontrole na granicach z państwami UE. Polacy mogą wracać do kraju specjalnymi lotami czarterowymi w ramach programu "Lot do domu". Pierwszy samolot z rodakami wylądował już w Warszawie. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.​

Zdjęcie Namiot przeznaczony do wstępnych badań pacjentów w Poznaniu /Jakub Kaczmarzyk /PAP

Gdzie można oglądać msze online? Publikujemy listę wraz z godzinami .



Francja: Przewodniczący Komisji Medycznej Szpitali Paryskich Remi Salomon zaapelował w niedzielę do Francuzów, by nie brali udziału w trwającej od rana pierwszej turze wyborów samorządowych. List otwarty do prezydenta Francji Emmanuela Macrona wystosowała również grupa francuskich lekarzy z oddziałów intensywnej terapii. Więcej na ten temat TUTAJ.

Lubelskie: Gigantyczne kolejki tirów do granicy z Ukrainą i Białorusią. Ponad dobę wynosi czas oczekiwania na odprawę dla samochodów ciężarowych na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Dorohusku. Według danych służb granicznych, czas oczekiwania na odprawę dla tirów na przejściu z Ukrainą w Dorohusku wynosił 27 godzin, a w Hrebennem - sześć godzin. Na wyjazd z Polski na Białoruś do przejścia w Koroszczynie (Kukuryki) trzeba było czekać dziewięć godzin. Kolejka tirów do przejścia w Dorohusku w ciągu drogi krajowej nr 12 wynosiła przed południem około 17 km.

Jak chronić siebie i innych przed zachorowaniem? Przypominamy:



Zdjęcie / INTERIA.PL

Belgowie omijają zakazy u siebie w kraju, gdzie restauracje i bary są zamknięte z powodu koronawirusa. Jeżdżą do Holandii, by zjeść wspólnie w tamtejszych lokalach. Władze w Brukseli są oburzone, a belgijscy eksperci apelują do rządu w Hadze, by poszedł śladem Belgii i również zamknął bary i restauracje.



Ukraina wstrzymała kolejowe połączenia pasażerskie z Polską. Nie kursują pociągi relacji: Kijów-Warszawa, Lwów-Przemyśl, Lwów-Wrocław i Kijów-Wrocław. Z kolei pociągi relacji Kijów-Przemyśl oraz Odessa-Przemyśl kończą trasy we Lwowie.

Trzy nowe przypadki zakażenia koronawirusem w woj. łódzkim dotyczą młodego mężczyzny, młodej kobiety oraz kobiety w średnim wieku. Wszyscy mieli bezpośrednie kontakty z osobami zakażonymi i są mieszkańcami woj. łódzkiego. To osoby między 20. a 45. rokiem życia. Ich stan jest dobry. Przypomnijmy, że w Polsce odnotowano dotychczas w sumie 119 przypadków zakażenia koronawirusem.



Podobna sytuacja na przejściu granicznym z Ukrainą w Korczowej. Samochody ciężarowe na wyjazd z Polski czekają 38 godzin, auta osobowe - 15 godzin, a autokary - 11 godzin. Więcej o sytuacji na przejściach granicznych przeczytasz TUTAJ .



Podlaskie: Ogromne kolejki na polsko-białoruskiej i polsko-litewskiej granicy. Według danych z godz. 11, na wyjazd z Polski w Bobrownikach trzeba było czekać 15 godzin, na wjazd do Polski przez to przejście - trzy godziny. W Kuźnicy to odpowiednio cztery godziny na wyjazd i dwie godziny na wjazd. W Budzisku - pięć godzin na wjazd do Polski.

Zdjęcie Ponad czterokilometrowa kolejka samochodów, busów i autobusów, których pasażerowie oczekują na przekroczenie polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Korczowej / Dariusz Delmanowicz / PAP

Poznań: Mieszkańcy miasta reagują na apel personelu szpitala HCP. Zebrano już ponad pół tysiąca maseczek. "Drogi obywatelu! Pomóż służbom medycznym. W związku z obecną sytuacją brakuje nam jednorazowego sprzętu - maseczek, rękawiczek, fartuchów do niesienia pomocy chorym. Jeśli posiadasz taki sprzęt w swojej firmie, a w związku z ograniczeniami nie będziesz go używał - zgłoś się do nas" - apelował szpital.



Tymczasem w sprawie rządowego programu "Lot do domu" głos zabrał Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego. "Kraj jest w zawieszeniu, wszyscy mają siedzieć w domach, a nas wciskają do pełnych samolotów. (...) To chyba jakiś żart!" - napisano na Twitterze. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ .



W niedzielę na stołecznym Lotnisku Chopina wylądował samolot LOT-u, który zabrał Polaków z Londynu. Był to pierwszy specjalny rejs z Polakami, chcącymi wrócić do kraju. Maszyna przyleciała z lotniska Londyn-Heathrow. Samolot ze stolicy Wielkiej Brytanii wylądował w Warszawie ok. godz. 14. Na pokładzie było 232 pasażerów.

Zdjęcie Osoby, które wylądowały w Warszawie, będą musiały przejść 14-dniową kwarantannę, zdj. ilustracyjne / Mateusz Wlodarczyk / Agencja FORUM

Resort aktywów państwowych: Załogi samolotów PLL LOT, które latają po Polaków za granicę, są wyposażone w specjalne środki ochrony. Mają m.in. maski z filtrami, rękawiczki i żele antybakteryjne.

W szpitalach w Lombardii we Włoszech panuje coraz trudniejsza sytuacja, zwłaszcza na oddziałach intensywnej terapii i reanimacji - informują lekarze i przedstawiciele miejscowych władz . "To jest tsunami" - mówią.

Wielka Brytania: W związku z epidemią koronawirusa królowa Elżbieta II wraz z mężem, księciem Filipem, opuścili Pałac Buckingham i przenieśli się na zamek w Windsorze pod Londynem - ujawnił w niedzielę tabloid "Sun". Jeśli sytuacja będzie się pogarszać, para królewska przeniesie się do wiejskiej posiadłości Sandringham w hrabstwie Norfolk.

Zdjęcie Królowa Elżbieta II / FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP/EPA

Potwierdzone nowe przypadki dotyczą osób z województw: mazowieckiego (Warszawa), łódzkiego (Łódź) i lubuskiego (Zielona Góra). Resort przekazał, że wszyscy pacjenci są w stanie dobrym.

Aktualna mapa zakażeń w Polsce wygląda tak:







Ministerstwo Zdrowia poinformowało przed chwilą o ośmiu kolejnych przypadkach koronawirusa w Polsce. Łącznie w Polsce odnotowano więc już 119 przypadków zachorowania na COVID-19.